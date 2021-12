Považskobystrickí žiaci SŠ a 2. stupňa ZŠ pôjdu do škôl až v januári

Považská Bystrica 2. decembra (TASR) – Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava už tento rok do škôl nepôjdu. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú vo štvrtok vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Považskej Bystrici.



RÚVZ na čele s regionálnou hygieničkou Renatou Beníkovou vyhláškou od 6. do 17. decembra vrátane zakazuje prezenčné vyučovanie na druhom stupni základných škôl, v gymnáziách, stredných odborných školách a v odborných učilištiach.



Ako informovalo mesto Považská Bystrica na sociálnej sieti, nárast počtu pozitívnych prípadov a tiež neúnosná situácia v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica boli dôvodom na zvolanie Krízového štábu Okresného úradu Považská Bystrica a na vydanie odporúčania RÚVZ, aby prijalo vyhlášku, na základe ktorej sa na obdobie najbližších dvoch týždňov obmedzí vyučovanie.



„Podľa vývoja situácie po vianočných sviatkoch a prázdninách budú údaje aktualizované,“ doplnilo mesto.