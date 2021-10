V SOŠ strojníckej v P. Bystrici zmodernizujú školské dielne

Považská Bystrica 29. októbra (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ začal s rozsiahlou rekonštrukciou dielní v Strednej odbornej škole (SOŠ) strojníckej v Považskej Bystrici. Projekt je financovaný aj z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, v SOŠ strojníckej študuje 570 žiakov, z nich 236 je zapojených do systému duálneho vzdelávania, v rámci ktorého škola spolupracuje so 14 firmami v Považskej Bystrici a v jej okolí.



„Do tejto veľkej školy kraj investuje nemalé finančné prostriedky aj za pomoci eurofondov. Najväčšia investícia, ktorá sa na škole aktuálne realizuje, je rekonštrukcia dielní v hodnote približne 2,5 milióna eur,“ povedal Baška.



Podľa riaditeľa školy Štefana Capáka je projekt zameraný na modernizáciu priestorov a vybavenia priestorov praktického vyučovania a zahŕňa stavebné úpravy aj obstaranie novej techniky. „Zakúpených bude 30 obrábacích strojov, z toho je desať CNC strojov, desať sústruhov a desať frézovačiek. Výrazne sa zlepší kvalita praktického vyučovania a žiaci, ktorí prejdú cez túto technológiu, budú veľmi dobre pripravení pre trh práce, “ skonštatoval Capák.



Podľa Bašku kraj investoval aj do rekonštrukcie strechy na pavilóne B, kde došlo k celkovej výmene krovu, strešnej krytiny a zatepleniu stropnej konštrukcie. Z krajského rozpočtu na rekonštrukciu strechy vyčlenili takmer 200.000 eur. Ďalších viac ako 91.000 investoval TSK do rekonštrukcie trieskového hospodárstva a úpravy nádvoria za starou dielňou.