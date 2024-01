Výstava fotografií M. Habáneka predstavuje krásu ľudového odevu

Považská Bystrica 31. januára (TASR) - Krásu ľudového kroja prináša výstava fotografa Martina Habáneka z obce Ladce v Ilavskom okrese. Výstava vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici potrvá do 15. marca. Informovala o tom Naďa Mikušová z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



Výstava prezentuje autorskú tvorbu fotografa, ktorý sa už niekoľko rokov vo voľnom čase venuje dokumentácii ľudového odevu a tradícií na Slovensku.



"Moje fotografie vznikajú pomocou ľudí, ktorí mi asistujú. Ľudový odev musí byť pripravený presne podľa reguly odievania v istom období. Či už sú to dni sviatočné, alebo na svadbu, pracovné zasa na určité práce v daných oblastiach. Odev musí sedieť presne od vrchu po spodok, aby sme ukázali jeho čistotu a krásu. Slovenské krojové umenie má v sebe punc jedinečnosti. A ja ho chcem navždy zachovať vo fotografiách,“ povedal Habánek.



Výstava je otvorená pre verejnosť vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici denne v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h, posledný vstup je o 14.30 h.