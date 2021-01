Považskobystrický hlavný kontrolór prišiel o funkciu, šoféroval opitý

Považská Bystrica 11. januára (TASR) – Hlavný kontrolór mesta Považská Bystrica Marián Sičák prišiel o funkciu. Dôvodom je nadobudnutie právoplatnosti trestu za jazdu pod vplyvom alkoholu. Na zánik funkcie hlavného kontrolóra upozornil občiansky aktivista Mikuláš Prokop.



Okrem toho, že Sičák automaticky prišiel o funkciu, v zmysle zákona sa mu podľa jeho slov skončil aj pracovný pomer na mestskom úrade. Keďže hlavný kontrolór pokračoval v práci, bolo to v rozpore so zákonom.



Ako informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus, pred rokom v januári obžalovaného zastavila policajná hliadka na miestnej komunikácii v Považskej Bystrici. Pri opakovaných dychových skúškach mu zistili prítomnosť alkoholu.



„Okresný súd Považská Bystrica obžalovaného uznal za vinného zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, uložil mu peňažný trest vo výške 3000 eur. Zároveň mu okresný súd uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v trvaní 18 mesiacov. Prokurátor ani obžalovaný proti rozsudku nepodali odvolanie, rozsudok je teda právoplatný, právoplatnosť nadobudol 28. decembra,“ informoval Tarabus.



Podľa experta na komunálne pravo Vladimíra Pirošíka zákon hovorí, že funkcia hlavného kontrolóra v takomto prípade zanikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin.



„Funkcia mu zanikla zo zákona a mesto by malo bezodkladne vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra. Existuje nejedna samospráva, ktorá z rôznych dôvodov hlavného kontrolóra nemá. Nie je to žiaduci stav, ale nie je ani paralyzujúci chod obce alebo mesta,“ skonštatoval Pirošík.



Sičák si podľa vlastných slov myslel, že rozsudok je právoplatný až dňom doručenia. I preto pokračoval až do pondelka v práci. Chybu si uvedomil. „Bol som sa informovať na súde, hovoril som aj s advokátom. Urobil som chybu. Výplatu za dva dni minulého roku a za odpracované dni v januári vrátim,“ skonštatoval Sičák.



Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa mesto vedelo o probléme, ktorý mal hlavný kontrolór. Radnica však nemala odkiaľ vedieť, či sa proti decembrovému rozsudku niekto odvolal. O právoplatnosti rozsudku kontrolór podľa jeho slov mesto neinformoval.



„Situáciu už riešime, sú na to právne postupy a budeme postupovať v zmysle zákona. Mesto bude fungovať štandardne, hlavnému kontrolórovi by sa tak či tak v marci končilo funkčné obdobie. Bez pohľadu na tento problém vyhlási mestské zastupiteľstvo na januárovom zasadnutí voľbu hlavného kontrolóra,“ doplnil Janas.