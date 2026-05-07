P. Bystrica rozdelí v rámci participatívneho rozpočtu 12.000 eur
Autor TASR
Považská Bystrica 7. mája (TASR) - Považskobystrická radnica rozdelí tento rok v rámci participatívneho komunitného rozpočtu na projekty 12.000 eur. O subjektoch, ktoré dostanú financie na projekt, rozhodne verejnosť v hlasovaní do 15. mája. Informovala o tom vedúca komunikačného oddelenia mesta Považská Bystrica Miluša Kollárová.
Verejné posudzovanie projektov sa podľa nej uskutočnilo v apríli, o tom, ktoré projekty dostanú šancu na realizáciu, rozhodne verejnosť.
Participatívny komunitný rozpočet mal premiéru v Považskej Bystrici v roku 2019. Napriek tomu, že takýto druh participácie občanov bol v meste novinkou, projekt Mesto si ty! zaznamenal veľký úspech. I preto sa radnica rozhodla v ňom pokračovať.
„Každý rok nám prichádzajú pekné nápady od jednotlivcov či občianskych združení a ani teraz to nebolo inak. Po tom, čo jednotlivé projekty skontrolovala rada, konalo sa verejné posudzovanie. Počas neho predkladatelia obhajovali svoje projekty a odpovedali na prípadné doplňujúce otázky,“ priblížila Zuzana Haladejová z oddelenia kultúry a participácie považskobystrickej radnice.
Finančná podpora na jeden projekt môže byť v maximálnej výške 1500 eur. Verejnosť môže odovzdať svoj hlas na stránke mestosity.hlasobcanov.sk, kde si vyberú najmenej jeden a najviac 13 projektov. Z jedného telefónneho čísla bude hlas započítaný len jedenkrát. Radnica poskytne dotáciu na realizáciu projektov podľa ich poradia až do vyčerpania celkovej sumy schválenej na tento účel.
