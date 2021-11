Žiaci ZŠ a dôchodcovia budú v považskobystrickej MHD cestovať zadarmo

Považská Bystrica 30. novembra (TASR) – Žiaci základných škôl a starobní dôchodcovia budú od 1. januára cestovať mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Považskej Bystrici bezplatne. Informoval o tom primátor Považskej Bystrice Karol Janas.



„V ďalších rokoch chceme bezplatné cestovanie rozšíriť aj o ďalšie kategórie, aby v horizonte dvoch - troch rokov bola MHD v Považskej Bystrici úplne zadarmo pre všetkých cestujúcich. To nám určite prinesie aj redukciu počtu automobilov v meste a na centrálnych parkoviskách. Naším cieľom je skrátka ponúknuť ľuďom čo najpohodlnejšiu a najrýchlejšiu dopravu. Vidíme to ako dôležitý cieľ do budúcnosti,“ priblížil primátor.



Ako dodal, v auguste minulého roka vznikol nový dopravný podnik mesta, ktorého stopercentným vlastníkom je mesto Považská Bystrica. Vznik samostatnej spoločnosti bol podľa neho dobrým krokom.



„Ukazuje sa, že sme urobili veľmi dôležitý krok z hľadiska budovania mestských podnikov. Možno ten najdôležitejší za posledné desaťročia. Predtým mestskú hromadnú dopravu zabezpečovala dopravná spoločnosť, v nej malo mesto len 34-percentný podiel. Naše rozhodujúce právomoci tak boli spojené s veľmi obmedzenými možnosťami, dnes máme okrem stopercentného vlastníctva nad dopravným podnikom aj plnú manažérsku kontrolu,“ doplnil Janas.



Mesto podľa neho urobilo v dopravnej spoločnosti zásadné opatrenia. Zredukovalo administratívny aparát na minimum, začalo s modernizáciou vozového parku a postupnou obmenou starých autobusov za nové. V meste už jazdí prvý hybridný autobus a do konca roka pribudne päť úplne nových, ktoré budú spĺňať tie najprísnejšie ekologické normy.



„Vďaka týmto opatreniam sa dostavili už po roku prvé viditeľné výsledky. Oproti pôvodným predpokladom klesne na budúci rok výška doplatku mesta za prevádzkové straty MHD o viac ako 700.000 eur. Aj preto sme si mohli dovoliť byť veľkorysí a odštartovať cestovné zadarmo pre žiakov a seniorov,“ uzavrel primátor.