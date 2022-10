P. Fiabáne: Mesto je v lepšom stave ako pred štyrmi rokmi

Žilina 20. októbra (TASR) – Primátor Žiliny Peter Fiabáne kandiduje druhýkrát ako nezávislý kandidát. Najbližšie štyri roky chce investovať čas a energiu aj do športovej infraštruktúry, kvality verejného priestoru a novej parkovacej politiky na celom území mesta. Rozhovor s Petrom Fiabánem je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora Žiliny, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora Žiliny?-







Opätovne kandidovať som sa rozhodol preto, že štyri roky je málo času na dokončenie ambicióznych zmien, ktoré som si spolu so svojím tímom v roku 2018 predsavzal zrealizovať. Nechcem odísť od rozrobenej práce, chcem súčasné aktivity a projekty dotiahnuť do konca. Kandidujem ako nezávislý kandidát, bez straníckej podpory.











-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-







Mesto je dnes určite v lepšom stave ako sme ho prevzali pred štyrmi rokmi. Veľmi cielene sme sa snažili o systémové zmeny a otvárali sme aj témy a problémy, ktoré boli v Žiline dlhodobo neriešené. Napriek pandémii a utečeneckej kríze sa nám podarilo zrealizovať veľkú časť predvolebného programu a mesto udržať vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Medzi najväčšie pozitíva radím zlepšenie starostlivosti o verejný priestor a budovanie zanedbanej športovej infraštruktúry. Medzi negatíva radím o niečo pomalší postup než som dúfal v otázkach parkovania a vizuálneho smogu.











-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-







Tak ako ostatné samosprávy, aj Žilinu čaká náročné obdobie v súvislosti s rastom cien energií a začínajúcou hospodárskou krízou. Dobrou správou je, že náš aktuálny tím je skúsený a zocelený krízami predošlých rokov a mesto je finančne zdravé. Máme tiež zazmluvnené veľmi výhodné ceny energií až do konca roka 2023, pretože sme plánovali aj za horizont jedného volebného obdobia. Z týchto dôvodov si dovoľujem tvrdiť, že Žilina ide do týchto náročných časov pripravená. Okrem toho nás čakajú výzvy, ako predstavenie celomestskej parkovacej politiky, veľké investície do verejných priestorov vrátane historického centra a ďalšie projekty, ktorými chceme tvár Žiliny pozitívnym spôsobom zmeniť.











-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-







Napriek veľkým pokrokom vpred Žilina stále zaostáva v oblasti športovej infraštruktúry, adekvátnej sieti cyklotrás a máme tiež obrovský dlh v oblasti kvality verejného priestoru. Do týchto tém chceme najbližšie štyri roky opäť investovať veľa času aj energie, aby bolo naše mesto krajšie a príjemnejšie na život. Prioritou určite bude spomínaná realizácia novej parkovacej politiky na celom území mesta, ale aj vyriešenie situácie s chýbajúcimi športoviskami, ako je napríklad krytá hala alebo druhá plaváreň. Na týchto a ďalších podobných projektoch pracujeme a zúročujeme v tomto smere aj kvalitné partnerstvá, ktoré sme vybudovali s vyšším územným celkom a Žilinskou univerzitou.











-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-







Kandidujem spoločne s tímom kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. Nie je prekvapením, že bez opory v zastupiteľstve sa primátorovi realizujú zmeny len veľmi ťažko, a to je dôvod, prečo som sa rozhodol do komunálnej politiky v Žiline vtiahnuť aj nové tváre. Mojou ambíciou ale nebolo a nie je kompletne vymeniť súčasné obsadenie poslaneckého zboru, keďže s drvivou väčšinou poslancov a poslaneckých klubov mám veľmi konštruktívnu spoluprácu. V tejto spolupráci chcem pokračovať aj po voľbách, aby Žilina nadviazala na rozbehnuté zmeny a nezdržovali nás politické spory a konflikty.











O post primátora sa okrem Fiabáneho uchádzajú Silvia Bakkery (Republika), Timotej Bernhauser (nezávislý), Peter Cibulka (nezávislý), Patrik Groma (Hlas-SD, KDH), Ján Rzeszoto (nezávislý), Pavol Slota (Domov-NS), Štefan Zelník (Život-NS) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).