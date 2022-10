P. Fiabáne: Mesto Žilina chce dokončiť parkovaciu politiku

Žilina 30. októbra (TASR) - Primátor Žiliny Peter Fiabáne chce po opätovnom zvolení postaviť fungovanie mesta na otvorenej komunikácii, rešpekte, dôvere a pomoci. Povedal to v nedeľu na tlačovej konferencii v Žiline.



Mesto bude podľa neho pokračovať v projektoch v doprave, mobilite a chce dokončiť parkovaciu politiku. "Pevne verím, že sa dobuduje diaľnica na Martin, aj keď to nemáme úplne v rukách, a úspešne zvládneme rekonštrukciu železničného uzla aj vyvolané investície," doplnil Fiabáne.







Staronový primátor sa v najbližších dňoch stretne s lídrami poslaneckých klubov a poslancami mestského zastupiteľstva (MZ). "Programové vyhlásenie, pod ktoré by sme sa všetci podpísali, by mohlo vytvoriť priestor, aby sme štyri roky naozaj išli za konkrétnymi cieľmi. Pokiaľ sa mi to podarí, mohol by byť na pôde MZ väčší pokoj a jasnejšie smerovanie," skonštatoval.



Na začiatku volebného obdobia chce poslancov vtiahnuť aj do problematiky fungovania mesta. "Vnímal som, že nie vždy všetci vedia, v čom spočíva práca úradu, a potom z toho vznikali zbytočné nedorozumenia," podotkol Fiabáne.