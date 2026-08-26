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P. Gašpar sa poďakoval SIS za prácu pri zmarení podpaľačského útoku
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar sa poďakoval príslušníkom SIS za niekoľkomesačnú prácu, ktorej výsledkom je zadržanie troch páchateľov a zmarenie pripravovanej sabotáže. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na zmarenie pripravovaného podpaľačského útoku na výrobný závod na východnom Slovensku.
„Nebolo by to možné bez medzinárodnej spolupráce a dôvery našich partnerov a hlavne vďaka nadštandardnej spolupráci s našimi bezpečnostnými zložkami, Vojenským spravodajstvom a Policajným zborom,“ napísal Gašpar v súvislosti so zásahom.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku. Dvoch obvinených zadržali na Slovensku a vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. Tretieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v mimoriadne krátkom čase.
Polícia pre TASR uviedla, že priebežne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu a spolupracuje s ostatnými bezpečnostnými zložkami. V prípade potreby prijíma primerané opatrenia zodpovedajúce aktuálnej situácii.
„Nebolo by to možné bez medzinárodnej spolupráce a dôvery našich partnerov a hlavne vďaka nadštandardnej spolupráci s našimi bezpečnostnými zložkami, Vojenským spravodajstvom a Policajným zborom,“ napísal Gašpar v súvislosti so zásahom.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku. Dvoch obvinených zadržali na Slovensku a vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. Tretieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v mimoriadne krátkom čase.
Polícia pre TASR uviedla, že priebežne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu a spolupracuje s ostatnými bezpečnostnými zložkami. V prípade potreby prijíma primerané opatrenia zodpovedajúce aktuálnej situácii.