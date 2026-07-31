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P. Hambálek ohlásil kandidatúru na post predsedu Trnavského kraja

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Na snímke podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Peter Hambálek ohlásil kandidatúru na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v jesenných krajských voľbách v Trnave, 31. júla 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Poukázal na pripravenosť spolupracovať s každým starostom, primátorom a poslancom v kraji.

Autor TASR
,aktualizované 
Trnava 31. júla (TASR) - Podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Peter Hambálek ohlásil kandidatúru na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v jesenných krajských voľbách. Kandidovať bude za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, SNS a hnutie Republika. Hambálek o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii, súčasťou ktorej bolo aj predstavenie kandidátov do krajského zastupiteľstva.

„Mojou prioritou sú stredné školy, kvalitné cesty, ich údržba musí byť samozrejmosťou v celom kraji,“ povedal Hambálek. Hovoril tiež o podpore športu, športovísk, kultúrnych podujatí či sociálnej oblasti.



Poukázal na pripravenosť spolupracovať s každým starostom, primátorom a poslancom v kraji. Trnavský kraj potrebuje podľa jeho slov nový impulz, novú energiu a nové tempo. Vyzdvihol rozvoj mesta Trnava v uplynulých rokoch.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra 2026. Kandidatúru na šéfa TTSK už skôr ohlásil jeho súčasný predseda Jozef Viskupič. Uchádzať sa o tento post plánujú aj József Berényi, Matej Lančarič a Robert Dohál.
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