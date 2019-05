P. Krajňák navštívi školy v okrese Svidník

Dopoludnia zavítal do Základnej školy v Krajnej Poľane, ktorá vychováva a vzdeláva väčšinou deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Svidník 17. mája (TASR) - S cieľom podporiť vyučovanie rusínskeho a rómskeho jazyka na východnom Slovensku navštívi v piatok štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Peter Krajňák základné školy v okrese Svidník.



Dopoludnia zavítal do Základnej školy (ZŠ) v Krajnej Poľane, ktorá vychováva a vzdeláva väčšinou deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri príležitosti 60. výročia výchovno-vzdelávacieho procesu povzbudil pedagogických zamestnancov v ich práci.



Následne navštívi ZŠ v Kružlovej, v ktorej ako jedinej škole v okrese Svidník je vyučovanie v rómskom jazyku. ZŠ sa zapojila do projektu sociálnej inklúzie, jeho hlavnou aktivitou je výučba predmetu rómske reálie. Pri ďalších aktivitách zameraných na posilnenie sociálnej inklúzie spolupracuje základná škola s partnerskými ZŠ Krajná Poľana a ZUŠ Svidník.



Na pozvanie viceprimátora mesta Svidník Michala Goriščáka sa Krajňák zúčastní na otvorení výstavy o vizuálnej viacjazyčnosti v EÚ, nad ktorou prevzal záštitu štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla.



Na záver pracovnej návštevy sa v popoludňajších hodinách uskutoční stretnutie s primátorkou mesta Svidník Marcelou Ivančovou, s ktorou štátny tajomník bude diskutovať o skvalitnení výučby rusínskeho jazyka v základných školách v okrese Svidník. Hlavnou témou ich pracovného stretnutia bude uznesenie vlády z augusta 2016 o vytvorení podmienok na podporu výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl v rusínskom jazyku.