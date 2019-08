P. Krajňák: Pre Solivar je prioritou cesta, ktorá obíde obytnú zónu

Prešov už má výsledky štúdie na cestnú komunikáciu, ktorá prepojí ulice Jesenná a Zlatobanská.

Prešov 5. augusta (TASR) – Z hľadiska riešenia dopravných problémov v mestskej časti Prešov – Solivar je prioritou výstavba cesty, ktorá prepojí Zlatobanskú a Jesennú ulicu, ako aj vybudovanie parkoviska pri Národnej kultúrnej pamiatke (NKP) Solivar. Pre novinárov to v pondelok uviedol mestský poslanec Peter Krajňák (Most-Híd).



"Mestská časť Solivar je omnoho väčšia ako niektoré okresné mestá na Slovensku a tá dopravná situácia sa z roka na rok zhoršuje. Mesto sa rozširuje juhovýchodným smerom a vznikajú nové obytné domy a obytné satelity. Keďže autá nemajú obchvat alebo inú rýchlostnú cestu, ako by sa dostali do Prešova, zlievajú sa na Solivar minimálne z desiatich obcí a táto situácia, napríklad na ulici Kysucká, je veľmi problémová ráno, ale aj v špičke podvečer, keď sa vracajú ľudia domov. My musíme na túto situáciu reagovať a chceme dosiahnuť, aby sa vybudovala odľahčovacia komunikácia od Dulovej Vsi, ktorá by obišla obytnú zónu Solivaru," povedal poslanec, ktorý je aj štátnym tajomníkom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.



Mesto už má výsledky štúdie na cestnú komunikáciu, ktorá prepojí ulice Jesenná a Zlatobanská. "My voláme po tom, aby sa presne natrasovalo územie tejto odľahčovacej cesty, aby sa začal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň, aby sme začali hľadať v rozpočte prostriedky na výkup pozemkov," skonštatoval Krajňák. Koncepčné riešenie musí byť podľa neho súčasťou prípravy nového územného plánu, ako aj jasnej predstavy, ako sa bude juhovýchodná časť Prešova v najbližších desaťročiach vyvíjať.



Najmä obyvatelia Kysuckej ulice sa dlhodobo sťažujú na preťaženú a problémovú dopravu, ako aj hrozby od áut pre chodcov vzhľadom na úzke chodníky, v ktorých sú navyše osadené stĺpy verejného osvetlenia. V minulosti v tejto časti osadili spomaľovače a rýchlosť obmedzili na 30 kilometrov za hodinu.



Podľa miestneho obyvateľa Vladimíra Lipku prejde Kysuckou ulicou za deň až 6000 áut. Zavedenie zóny 30 km/h podľa neho neprinieslo očakávané výsledky, pretože vodiči často nedodržujú toto obmedzenie a jazdia až 60 - 70 kilometrovou rýchlosťou. "Problém by vyriešilo zjednosmernenie dopravy, zákaz vjazdu - aspoň v tej spodnej časti Kysuckej ulice, čím by sa doprava rozložila na ďalšie ulice a dopravu by tlačilo na hlavnú cestu do mesta," povedal. Komplexné riešenie celej oblasti by malo byť podľa neho zamýšľanou novou komunikáciou.



Prešovská radnica potvrdila, že Kysuckú ulicu vo veľkej miere využívajú vodiči smerujúci z mesta do prímestských obytných častí, ako sú Tichá dolina, Vlčie doly, Čergov, Košariská či plánovaný Stavenec. "Mesto Prešov dalo vypracovať štúdiu na cestnú komunikáciu, ktorá prepojí ulice Jesenná a Zlatobanská. Po jej vybudovaní ňou budú jazdiť autá smerujúce do týchto obytných častí, čím sa odľahčia ulice Kysucká, Solivarská a Zlatobanská. Navrhovaná komunikácia je súčasťou Stratégie udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov, teda Masterplanu," informovala TASR Lenka Šitárová z mestského úradu.



Krajňák za problém označil aj nedostatok miest na parkovanie pri NKP Solivar, ktorý sa stal vyhľadávanou pamiatkou, ale aj miestom kongresov a spoločenských podujatí. "Tu naozaj potrebujeme pripraviť projekt v súčinnosti so Slovenským technickým múzeom (STM), ktorému táto lokalita patrí," dodal.