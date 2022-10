Máťoš: Šéfovi Trenčianskeho kraja držím palce, ide o náš spoločný kraj

Trenčín 30. októbra (TASR) – Kandidát širokej pravicovej koalície (KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba a Umiernení, Progresívne Slovensko, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca) na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Peter Máťoš skončil v súboji o predsednícke kreslo druhý za víťazným Jaroslavom Baškom (Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS). Získal 32.547 hlasov (16,62 %). Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



"Ďakujem za každý hlas od voličov. Viac ako 32.000 hlasov je pre mňa výsledok, ktorý poteší a dá sa na ňom stavať. Aj keď na víťazstvo to nestačilo. Staronovému županovi blahoželám k zvoleniu a verím, že sa naplnia všetky jeho ciele. Ide predsa o náš spoločný kraj a život v ňom. Držím mu palce," skonštatoval pre TASR Máťoš.



Ako dodal, jeho život sa v komunálnej politike nekončí, pokračuje ako poslanec považskobystrického mestského zastupiteľstva. O tom, či sa bude o štyri roky opäť uchádzať o post krajského predsedu, je podľa neho dnes ešte predčasné hovoriť.



Volebná účasť v Trenčianskom samosprávnom kraji dosiahla 43,03 %. Jaroslav Baška zvíťazil so ziskom 67,25 %, čo bolo najvyššie percento spomedzi všetkých krajov.