Mésároša uviedli do funkcie rektora Technickej univerzity v Košiciach

Košice 15. novembra (TASR) - Do funkcie rektora Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) v stredu slávnostne uviedli Petra Mésároša. Za rektora ho v máji zvolil Akademický senát a Správna rada TUKE. Prezidentka SR Zuzana Čaputová ho do funkcie vymenovala v polovici augusta.



"Chceme zachovať všetko dobré, čo prináša univerzite, mestu a regiónu šikovných študentov a ešte šikovnejších absolventov. Chceme naďalej podporovať medzinárodný rozmer vzdelávania, posilniť vedu a výskum, ktorá má byť prepojením kvality vzdelávania s tým, čo potrebuje prax, priemysel a zamestnávatelia. Chceme posilniť aj všetky naše aktivity a možnosti v oblasti zveľaďovania podmienok na prácu a na štúdium," povedal po inaugurácii pre TASR s tým, že TUKE chce byť okrem iného relevantným partnerom pre všetky inštitúcie.



Za najťažšiu úlohu považuje posilnenie v oblasti komunikácie. "Mali by sme sa naučiť hovoriť trošku hlasnejšie o tom, čo ponúkame, prečo je dobré študovať techniku, univerzitu na Slovensku, TUKE. Povedať mladým ľuďom to, aká je ich perspektíva do budúcna a akým prínosom pre spoločnosť môžu byť," dodal.



Mésároš bol doposiaľ dekanom Stavebnej fakulty TUKE. Po zložení inauguračného sľubu rektora vymenoval nových prorektorov univerzity. Juraj Gazda sa stal prorektorom pre inovácie a transfer technológií, Ivo Petráš prorektorom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, Miroslav Kelemen pre vzdelávanie, Ján Piteľ pre zahraničné vzťahy a mobilitu, a za prorektora pre rozvoj a vonkajšie vzťahy vymenoval Rastislava Ručinského.



Novému rektorovi vyjadril dôveru aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Róbert Zsembera, podľa ktorého je TUKE jednou z najkvalitnejších vysokých škôl nielen v slovenskom, ale aj v európskom priestore. V súvislosti s plánmi rezortu v oblasti vysokého školstva uviedol, že bude realizovaná séria rokovaní na rôznych úrovniach so zámerom skvalitniť vysoké školstvo a vedu na Slovensku.



TUKE vznikla v roku 1952, navštevuje ju približne 11.500 študentov.