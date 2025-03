P. Olexa: Bobor ohrozuje v Javorskej doline zdroj pitnej vody

Tatranská Javorina 11. marca (TASR) - Bobor vodný v Javorovej doline v Tatranskom národnom parku (TANAP) na vodnom toku Javorinka svojou aktivitou predstavuje zvýšené riziko pre zdroj pitnej vody pre viac ako 5000 obyvateľov okolitých obcí. Svoje hrádze buduje na úseku medzi úpravňou vody a odberným miestom surovej vody. Na utorkovom mediálnom stretnutí priamo na mieste o tom informoval riaditeľ Správy TANAP-u Peter Olexa. V spolupráci s dotknutými organizáciami preto zavedú potrebné preventívne opatrenia, aby zabezpečili ochranu vzácneho živočícha aj pitnej vody.



Bobor sa pritom v tejto lokalite nevyskytoval. Jeho činnosť tam podľa vedúceho ochranného obvodu Tatranská javorina Jána Slivinského evidujú posledných desať rokov. Prvé hrádze budoval na pravom brehu toku pri Poľane pod Muráňom. Začiatkom roka sa však zrejme pre dostupnejšie zdroje potravy presunul na druhú stranu. V prípade dostatku potravy pritom bobor dokáže veľmi rýchlo pretvárať krajinu okolo seba.



Na možné riziko upozornila i Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS). "Činnosťou chráneného živočícha je ohrozený odberný objekt a môže dôjsť k znehodnoteniu vodného zdroja zhoršením kvality surovej vody, keďže sa vo vode nachádzajú aj jeho exkrementy. Tým by bola následne ohrozená aj samotná dodávka pitnej vody pre zásobované obce Tatranská Javorina, Podspády, Ždiar a Bachledova dolina," objasnil výrobno-technický riaditeľ PVPS Michal Wassermann.



Prístupová cesta do doliny predstavuje strategickú komunikáciu pre záchranné zložky, je potrebná pre starostlivosť o vodný zdroj pre PVPS a zároveň ňou vedie turistický chodník. Bobor svojou činnosťou predstavuje zvýšené riziko aj pre teleso komunikácie. V prípade ďalšieho podmáčania by správca územia musel zvážiť jej uzavretie alebo presmerovanie.







Olexa uviedol, že v rámci opatrení tam nainštalujú rúry na odvodnenie bobrej hrádze a ochranným pletivom zabezpečia dreviny v okolí vodného toku, ktoré sú pre bobry zdrojom potravy. "Podpora biodiverzity patrí medzi kľúčové opatrenia v čase klimatickej zmeny a bobor vodný tu má svoje nezastupiteľné miesto, keďže svojou činnosťou prispieva k zadržiavaniu vody v krajine," zdôraznil šéf národného parku. Upozornil, že do tatranskej prírody tento živočích patrí a je povinnosťou ho chrániť. "Budeme hľadať šetrné a humánne spôsoby, ako bobra odlákať inde. To znamená spraviť pre neho aktuálnu polohu 'neatraktívnou', aby sa prirodzene presunul na iné úseky vodného toku, kde nebude svojou aktivitou ohrozovať zdravie ľudí," dodal riaditeľ.



Na utorkovom stretnutí sa zúčastnili aj členovia iniciatívy My sme les, ktorá nedávno tvrdila, že v lokalite môže dôjsť k ničeniu bobrích hrádzí. Olexa to odmietol a ubezpečil, že jedince chcú len premiestniť do vhodnejších lokalít. Presťahovať bobra však podľa Dušana Valachoviča z iniciatívy nebude jednoduché a je otázne, či to prinesie výsledky. "To nie je dlhodobé riešenie a je dosť problematické technologicky vychytať všetky bobry. Je to prísne teritoriálne zviera a keď ho presťahujú, má tendenciu sa presťahovať domov, pretože tam investoval množstvo času a má tam aj rodinu," skonštatoval. Iniciatíva aj napriek tomu utorkové stretnutie víta a verí, že sa podarí nájsť riešenie.