P. Pellegrini: Bratislava by mala plniť aj služby kraja, má to logiku

Bratislava 27. novembra (TASR) – Mesto Bratislava so svojím okolím by malo plniť aj služby kraja. Povedal to po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády SR v bratislavskom Primaciálnom paláci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). To, že existuje samostatne hlavné mesto a zároveň aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK), nemá podľa neho opodstatnenie. Zlúčenie mesta Bratislava a BSK do jedného s tým, že by primátor plnil úlohy aj predsedu kraja, vníma Pellegrini ako logické a podporil by ho.



V prípade bratislavského regiónu vníma samosprávny kraj predseda vlády ako "zbytočný medzičlánok". "Samosprávne kraje možno v iných regiónoch logiku dávajú, ale v Bratislave nie," povedal. Hlavné mesto verzus BSK podľa neho vôbec nemá opodstatnenie, aby existovali takéto dve entity. Primátor Bratislavy Matúš Vallo podotkol, že v Bratislave sú tri úrovne riadenia, a to mesto, mestská časť i samosprávny kraj. "Vytvára to nesystémovosť a frustráciu obyvateľov," spresnil. Ak majú aj naďalej ostať na Slovensku samosprávne kraje, je za to, aby bolo mesto Bratislava samostatným krajom.



Premiér upozornil, že z dlhodobého hľadiska je súčasné územno-správne členenie SR neudržateľné. "Máme obce, ktoré nevedia zo svojho rozpočtu vykryť ani len plat starostu, ani dokonca polovičný plat. Nemajú na výkon funkcií, ako je údržba. Prejavuje sa to aj na nízkej kvalite života ľudí," poznamenal. Sústreďovanie služieb a centralizovanie do väčších celkov je podľa jeho slov určite účelné. Poukázal pritom aj na Bratislavu a Košice. "Pozrime sa, koľko ľudí v nich žije, koľko mestských častí majú a koľko stoviek poslancov živia v jednotlivých zastupiteľstvách. Porovnajme to s inými veľkými európskymi metropolami, ktoré sú podstatne väčšie a dokáže ich spravovať malý ansámbel ľudí," uviedol.



Pellegrini tvrdí, že je na mieste nájsť odvahu pri novele zákona o Bratislave či novele zákona o meste Košice a "urobiť poriadok". "Je to absolútne neefektívne. Primátor Bratislavy by vedel povedať, čo môže a čo nemôže, hoci je hlava hlavného mesta. Ako je odkázaný na vôľu a nevôľu mestskej časti. Môže sa postaviť aj na hlavu, nepohne sa ďalej," povedal premiér.



Vallo priznáva, že sa bude musieť niečo udiať a neefektívnosť napraviť. Poukázal pritom na Česko a systém zlúčených obcí. "Tu sa funkcie viacerých obcí koncentrujú do jednej a je to omnoho efektívnejšie," vysvetlil.