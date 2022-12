P. Petras opäť stavia betlehem pri Rainerovej chate

Vysoké Tatry 14. decembra (TASR) - Chatár Peter Petras začal pred viac ako týždňom s výstavbou snežného betlehemu. Ten už dlhé roky stavia v zime pred Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách, tento rok by mal byť hotový už počas vianočných sviatkov. "Najprv sme urobili debnenie a postupne sme tam nakladali sneh. Zo začiatku ho nebolo veľa, takže dosť zďaleka sme nosili, ale teraz sa tie snehové podmienky zlepšili," uviedol Petras pre TASR.



Predpokladá, že do konca týždňa sa podarí urobiť korpus stavby, dva dni kopu snehu nechá premrznúť a následne začne s tvarovaním samotného betlehemu. Ak sa extrémne neoteplí, tak na prvý sviatok vianočný by mohla byť stavba hotová. "Na to naše tradičné Trojkráľové poludnie už bude betlehem určite hotový," upozornil Petras. Pri výstavbe mu pomáhajú dvaja dobrovoľníci, od budúceho týždňa sa k nim pridá aj Petrasov syn.



Prvý betlehem postavil chatár a horský nosič v roku 1998. Odvtedy ho chodia každoročne obdivovať tisíce návštevníkov. Okrem betlehemu sa mu podarilo pred chatou vytvarovať zo snehu aj sochu chatára či veľkonočné vajíčko.