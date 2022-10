P. Podhorský: Mesto dostáva milióny navyše, no Bystričania to necítia

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách sa o post primátora Banskej Bystrice bude uchádzať aj 45-ročný živnostník Peter Podhorský, vo voľbách kandiduje za stranu ĽSNS. Za priority svojho programu považuje parkovaciu politiku, opravy chodníkov či obnovenie zelenej výsadby. Rozhovor s Podhorským je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Banská Bystrica.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Banská Bystrica. Budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?



V Banskej Bystrici žijem celý svoj život. Pozná ma tu skutočne veľa ľudí. S blížiacim sa termínom jesenných volieb sa ma čoraz viac priateľov a známych pýtalo, čo majú robiť, ak chcú ísť voliť, no nechcú to hodiť Noskovi ani Karasovi. Pýtali sa, prečo aj ĽSNS nepostaví vlastného kandidáta na primátora. Kandidáta, ktorého by mohli voliť tí, ktorí nechcú, aby mesto ovládali bábky oligarchov. Preto som poctený, že vedenie strany kandidatúrou na funkciu primátora Banskej Bystrice poctilo práve mňa.







-V akom stave sa podľa vás mesto nachádza? Aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?



Napriek tomu, že príjmová časť rozpočtu mesta Banská Bystrica už niekoľko rokov kontinuálne stúpa, Bystričania nevidia nejaký radikálnejší posun k lepšiemu. Mesto dostáva milióny navyše, no Bystričania to necítia. Áno, investuje sa do niektorých vybraných problémov, ale prevažne v centre a v Radvani. Najväčšie mestské sídlisko Sásová, ale aj Uhlisko, Sídlisko a Fončorda zostávajú mimo akýkoľvek systematický záujem vedenia mesta. Parkovacia politika je, najmä v Sásovej, doslova pred kolapsom. Primátor Nosko nedokázal vyriešiť rozostavané a na ruiny obrátené parkovisko pred mestským úradom. A čo je najsmutnejšie, všetci mestskí páni ustupujú záujmom developerov na úkor zelenej Bystrice. Každoročne miznú stromy, celé háje, zelené ostrovčeky, a to len preto, že nejaký developer alebo oligarcha príde s plánom, ako na tom mieste urobiť dobrý biznis. Bystrica tak za posledné roky výrazne zmenila tvár. Ubudlo zelene, pribudlo betónu, ocele a skla. Toto všetko sú pre mňa výzvy, pretože tak ako moji voliči, ani ja nechcem Bystricu chladnú a betónovú. Aby som však len nekritizoval. Za pozitívum pokladám sfunkčnenie cyklohliadok mestskej polície. Žiaľ, po štyroch rokoch je to trošku málo na to, aby som mohol primátora Noska pochváliť. Aj preto musím kandidovať.







-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?



Problém mesta som stručne zhrnul pri predošlej otázke. Recept na ich riešenie podľa mňa spočíva v efektívnom vynakladaní mestských zdrojov. Skutočne nie je potrebné realizovať každý jeden nápad, s ktorým príde nejaká odtrhnutá mimovládka. Naopak, treba začať riešiť problémy, ktoré komplikujú každodenný život Bystričanov. Okrem spomínaných problémov s parkovaním sú to pribúdajúce ranné zápchy na cestách a problémy s bezdomovcami pred obchodnými centrami a železničnou stanicou. Okrem toho mesto bude musieť nájsť spôsob, ako vybraným skupinám obyvateľov, najmä dôchodcom, pomôže s obrovským nárastom účtov za teplo a energie. Podľa môjho názoru práve to je totiž úlohou samosprávy. Pomáhať svojim obyvateľom vtedy, keď to najviac potrebujú.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?



V prvom rade musím povedať, že akúkoľvek dobrú aktivitu, ktorá reálne prináša osoh obyvateľom, vždy podporím. A nebudem pritom pozerať na to, kto je autor dobrého návrhu pre ľudí. Čo sa týka mojich priorít, tak je to jednoznačne parkovacia politika, opravy chodníkov v Sásovej, na Uhlisku a Sídlisku, obnovenie zelenej výsadby a, čo je veľmi dôležité, ochrana detí na základných školách pred "rúškovou totalitou" a LGBT propagandou. Som možno jediný kandidát bez akýchkoľvek prepojení na oligarchov, a preto tento smelý program viem nielen sľúbiť, ale aj dodržať.







-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?



Na funkciu primátora mesta Banská Bystrica kandidujem s podporou ĽSNS. V prípade, že mi z vôle Božej ľudia vo voľbách zveria funkciu primátora mesta, bezodkladne predstavím najužšiu skupinu mojich spolupracovníkov. Určite sa ja a ani moji voliči nebudeme mať za čo hanbiť.







O post primátora Banskej Bystrice zabojujú v októbrových voľbách okrem Podhorského ďalší piati kandidáti. Ako nezávislí kandidujú Diana Javorčíková, Ján Nosko a Anton Minárik. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Daniel Karas za koalíciu strán Smer-SD a Republika a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.