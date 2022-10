P. Poláček: Prioritou je výstavba nadzemnej siete rýchlodráhy Slavín

Bratislava 24. októbra (TASR) – Bratislava má podľa Petra Poláčeka veľký potenciál stať sa nielen novým európskym centrom, ale aj novým centrom duchovnej moci. Jeho prioritami sú výstavba nadzemnej siete rýchlodráhy Slavín, zmena dane z nehnuteľnosti a vyriešenie problému skládky vo Vrakuni a toxickej skládky na Žabom majeri. Za najväčšiu výzvu považuje dôstojné financovanie mesta. Rozhovor s Petrom Poláčekom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Bratislava.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Bratislavy? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát alebo s podporou politických strán?-







Kandidovať som sa rozhodol z dôvodu, že som chcel dať ľudu mesta Bratislava skutočnú možnosť voľby. Mojim záujmom je pretvoriť Bratislavu na dôstojné miesto pre život a nové európske centrum. Na primátora Bratislavy kandidujem s podporou hnutia Občan Národ Spravodlivosť.











-V akom stave sa podľa vás nachádza Bratislava? Aké najväčšie pozitíva a negatíva v nej aktuálne vnímate?-







Mesto Bratislava sa dusí v každodenných zápchach, náročnom parkovaní a veľmi nepohodlnej MHD. Súčasne je ťažko podvyživené nedofinancovaním. Napriek skutočnosti, že ľud mesta spolu s tými, čo do neho prichádzajú za prácou, vytvára dostatočné finančné zdroje na jeho rozvoj, tak od roku 1989 bolo postavených iba niekoľko nových zastávok električky. Vo Varšave boli pritom postavené dve trasy metra. Čo však v Bratislave oceňujem, sú ľudia, ktorí aj napriek opísanému stavu dokážu byť stále vytrvalými a hrdými Bratislavčanmi. Veľký rešpekt vo mne vzbudzuje aj objav, ktorý som nedávno urobil na hradnom kopci. Mesto Bratislava bolo kedysi, tak ako mesto Nitra, Konštantinopol a Rím, postavené na siedmich pahorkoch. Bratislava má veľký potenciál stať sa nielen novým európskym centrom, ale aj novým centrom duchovnej moci.











-Akým problémom Bratislava čelí? Aké výzvy ju čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-







K problémom, ktoré som opísal, dopĺňam ešte dva - problém nespravodlivého nastavenia dane z nehnuteľnosti a neriešený problém ohrozenia zdroja pitnej vody skládkou chemického odpadu vo Vrakuni a toxickou skládkou na Žabom majeri. Najväčšia výzva, ktorú som sa podujal vyriešiť, je zabezpečiť dôstojné financovanie mesta.











-Aké sú priority vášho programu, akým oblastiam sa chcete prioritne štyri roky venovať? Čo chcete v Bratislave zmeniť, prípadne na čo chcete nadviazať?-







Moje priority sú tri. Prvou je výstavba nadzemnej siete rýchlodráhy Slavín. Prinesie rýchlu a bezhlučnú dopravu, pracovné a podnikateľské príležitosti, desiatky kilometrov celoročne krytých cyklotrás, čistejší vzduch, technologický rozvoj a inovácie, rozvoj stavebníctva, elektromobility a informačných technológií. Definitívne odstráni problém s parkovaním a zápchami. Dávam do pozornosti, že slovensko-rakúska expertná skupina pripravuje k tejto téme odbornú konferenciu. Počas prípravy a výstavby rýchlodráhy Slavín budú dočasné riešenia problému dopravy také, aby minimalizovali zaťaženie ľudí na čo najnižšiu možnú úroveň. Záchytné parkoviská budú zadarmo, parkovanie jedného auta na domácnosť hocikde v meste taktiež zadarmo. Zmení sa trasovanie spojov MHD, 15-minútový lístok bude stáť 20 centov, 30-minútový lístok 30 centov a 60-minútový 50 centov. Osoby nad 60 rokov, invalidní dôchodcovia a mamičky s deťmi budú cestovať bezplatne. Umožní to nový spôsob financovania mesta. Druhou prioritou je zmena dane z nehnuteľnosti. Najvyššie dane budú platiť nadnárodné korporácie, cirkvi, neziskové organizácie a špekulanti. Dôchodcovia daň platiť nebudú. Mladí ľudia, rodiny a domáci podnikatelia budú za sebou využívanú nehnuteľnosť platiť najnižšiu sadzbu dane. Treťou je vyriešenie problému skládky chemického odpadu vo Vrakuni a toxického odpadu na Žabom majeri. Princípy riešenia problému sú dva. Prvým je znižovanie koncentrácie znečistenia spodnej vody jej prečerpávaním a čistením. Druhým je odstránenie zdroja znečistenia.











-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo takto postupujete?-







Prácu staviam na dôkladnej analýze problému, ktorý idem riešiť. Ako krízový manažér som schopný takúto analýzu vykonať mimoriadne rýchlo, v prípade časovej tiesne sám. Mojim bežným postupom je však stav, v ktorom sa v každej riešenej problematike obklopujem najlepšími špecialistami.











Okrem Petra Poláčeka sa o post primátora Bratislavy uchádza aj Miroslav Heredoš (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Martin Jakubec (ĽSNS), Rudolf Kusý (Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Aliancia), ktorému vyjadril podporu aj Hlas-SD, Martin Mlýnek (OKS, OĽANO, NOVA, Zmena zdola), Andrej Trnovec (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS) a Miroslav Vetrík (Život – národná strana).