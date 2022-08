P. Pollák: Rómsky holokaust si treba pripomínať, extrémizmus rastie

Banská Bystrica 2. augusta (TASR) – Narastajúci extrémizmus, fašizmus a čoraz vyššia účasť fašistických politikov v národných parlamentoch aj v Európskom parlamente si vyžadujú, aby sme si Pamätný deň rómskeho holokaustu pravidelne pripomínali. Skonštatoval to Peter Pollák, poslanec Európskeho parlamentu, v utorok v Banskej Bystrici, kde sa v pietnej sieni Múzea SNP spomínalo na obete rómskeho holokaustu.



"Je dôležité, aby sme všetkým ľudom, spoločnosti, Európe i celému svetu ukázali, kam to až môže zájsť, ak podľahneme pokušeniu a uveríme politikom, ktorí velebia Hitlera, Tisa, fašizmus, nacizmus," uviedol europoslanec.



Podľa neho sa situácia v rómskych komunitách na Slovensku nezlepšila a Pamätný deň rómskeho holokaustu je príležitosťou aj na to, aby zodpovedné orgány v krajine upozornili, že i ľudia v rómskych komunitách by mali žiť tak, ako sa patrí v 21. storočí.



Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu sa na Slovensku pripomína od roku 2005. Je to spomienka na takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí, ktorí zomreli v noci z 2. na 3. augusta 1944 vo vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. Počas druhej svetovej vojny zomrelo viac ako 500.000 Rómov, prenasledovaných na etnickom princípe a vystavených rasovo motivovanému násiliu.