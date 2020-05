P. Ronald: Medzi Fellinim a Mastroiannim existovala nádherná súhra

Bratislava 24. mája (TASR) - Výstava fotografií z nakrúcania oscarového filmu Federica Felliniho 8 a pol, doposiaľ nepublikovaných záberov Paula Ronalda, otvorila tento týždeň v Bratislave festival talianskej kultúry Dolce Vitaj. Jeho organizátori museli z dôvodu nového koronavírusu časť programu zmeniť alebo upraviť. Tak sa aj úvodné podujatie namiesto galérie dostalo do exteriéru prostredníctvom siete "cityligtov". "Veríme, že takýmto spôsobom dokážeme nádherné fotografie sprístupniť širokej verejnosti, ktorá sa po dlhom období prežitom v karanténe opäť vráti do ulíc mesta," uvádza sa na webstránke festivalu, ktorý organizuje Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave. Jeho spoločným menovateľom sa stal filmový mág Federico Fellini, ktorého 100. výročie narodenia si svet pripomína.



Fellini miloval mesto a široké celky pred objektívom kamery. Päťdesiat doposiaľ nepublikovaných fotografií dokumentuje nakrúcanie jeho majstrovského diela 8 a pol, za ktoré získal dve oscarové ocenenia (najlepší zahraničný film a kostýmy). Fotograf Paul Ronald zanechal prostredníctvom svojich záberov výnimočné svedectvo o práci tohto svetového režiséra. Zachytil to, čo sa dialo na scéne počas natáčania, ale vpúšťa divákov aj do zákulisia, ponúka atmosféru, ktorá pri filme panovala. Jej súčasťou je aj mnoho farebných portrétov, ktoré sú akousi raritou, keďže ide o čiernobiely film.



Na divákov môžu zapôsobiť zvlášť spoločné zábery Felliniho a Marcella Mastroianniho. "Medzi Federicom Fellinim a Marcellom Mastroiannim existovala nádherná súhra. Počas prestávok či medzi jednotlivými scénami sa občas vzdialili, horlivo diskutovali alebo vtipkovali. Niekedy len mlčky vedľa seba sedeli. Tie tichá boli pre mňa ako fotografa nesmierne príťažlivé," spomínal Ronald na nakrúcanie v roku 1963, keď sa ako jediný fotograf zúčastnil na celom procese tvorby filmu. "Bol som stále na pľaci, aj keď som fotiť nemusel. Stál som v kúte, nikoho som nerušil. Fellini vedel, že som tam a že zaznamenávam všetko, čo robí. Nikdy ma o nič mimoriadne nežiadal. Dôveroval mi," doplnil.



Fotografie pochádzajú zo súkromnej zbierky Antonia Maraldiho, kurátora výstavy a riaditeľa Centro Cinema di Cesena, ktorý dostal negatívy do daru od samotného fotografa.



Felliniho 8 a pol je považovaný za jeden z najvýznamnejších filmov všetkých čias. V najväčšej miere sa v ňom spája osobnosť režiséra s jeho filmovým hrdinom, postava režiséra ako Felliniho alter ego je unášaná na vlne existenciálnych pochybností. Film, ktorý odkrýva problematické vzťahy so ženami (manželka a milenka) a celú spleť rôznorodých vzťahov, je tým najvyšším prejavom umeleckého vyjadrenia. Nachádza sa v zozname 12 najobľúbenejších filmov Martina Scorseseho.



Paul Ronald (1924 - 2005) sa narodil v meste Hyeres na juhu Francúzska, pracoval predovšetkým s Luchinom Viscontim, ich spolupráca sa začala v roku 1948 pri filme Zem sa chveje. S Fellinim sa stretol pri snímkach Pokušenie doktora Antonia (epizóda z filmu Boccaccio '70). Bol považovaný za jedného z najvýznamnejších talianskych filmových fotografov, počas svojej kariéry nafotil stovku filmov. Taliansko bolo jeho druhým domovom.