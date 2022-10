P. Slota: Žilinu chcem zmeniť na životaschopné a moderné mesto

Žilina 20. októbra (TASR) - O post primátora Žiliny sa uchádza podnikateľ Pavol Slota, ktorý je predsedom strany Domov-národná strana. Syn bývalého primátora Žiliny a niekdajšieho predsedu Slovenskej národnej strany Jána Slotu chce vytvoriť bezpečné mesto bez dopravných kolapsov. Rozhovor s Pavlom Slotom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora Žiliny, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora Žiliny?-







Kandidovať som sa rozhodol, pretože ľudia vrátane mňa už majú plné zuby politických dobrodruhov z ulice bez manažérskych skúseností a praxe, ktorí namiesto systematického rozvoja vniesli do chodu mesta iba deštrukciu a chaos. A ak chcem zmeniť Žilinu na životaschopné, moderné mesto 21. storočia, v ktorom sa žiadny jeho obyvateľ nebude cítiť druhoradým, tak v prvom rade na to potrebujem získať mandát od občanov. Som kandidátom národnej strany Domov, ktorej som zároveň aj predsedom. Domov-NS len nedávno vstúpila do politického zápasu o budúcnosť Slovenska a našou najväčšou devízou je to, že sme pre občanov krištáľovo čitateľní. V základnom dokumente máme totižto veľmi detailne obsiahnuté hodnotové ukotvenie a programové ciele, ktoré sú pre našich členov a kandidátov na verejné funkcie do bodky záväzné. Ľudovo povedané, nie sme mačkou vo vreci.











-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-







Žilina dlhodobo prešľapuje na jednom mieste. Súčasný primátor zlyhal a absolútne nerešpektuje požiadavky obyvateľov okrajových mestských častí, potreby seniorov a práva majiteľov nehnuteľností v centre mesta. Pozrite sa tiež, ako trestuhodne sa tu rozhadzujú peniaze Žilinčanov na rôzne štúdie typu Bulvár, vizualizácie, webstránku a iné nerealizovateľné projekty. Výsledok však žiaden nevidíme, ale aj tak platíme a počúvame samú samochválu. Radnica musí slúžiť ľuďom, robiť efektívne a správne rozhodnutia. Môžem tu vypísať aj 100 nekoncepčných a zlých rozhodnutí súčasného primátora. Pod jeho vedením mesto nefunguje, nikam sa za štyri roky nepohlo. Jeho ľahkovážny prístup k funkcii primátora je základným jadrom problému a s ním na čele Žiliny na rozvoj mesta zabudnime. Ťažko hľadať nejaké pozitívum, ktorým by sa mohlo súčasné vedenie naozaj pochváliť.







-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-







Žiadne investície, neefektívne hospodárenie, žaloby na mesto, chaos v riadení sú podľa môjho názoru najzásadnejšie problémy, ktoré treba ihneď riešiť. Treba vytvárať dobré vzťahy s mestskými organizáciami, združeniami, spolkami, miestnymi podnikateľmi. Teda so všetkými, ktorí majú do chodu mesta čo povedať. Spojiť všetkých, aby Žilina napredovala a rástla. Jedine cez tvrdú prácu, ktorá neraz zahŕňa aj nepopulárne kroky, môže Žilina napredovať.











-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-







Žilina musí byť bezpečná a bez dopravných kolapsov. To sa dá dosiahnuť v spolupráci so Žilinskou univerzitou a inými odborníkmi. Potrebujeme zjednodušiť a sprejazdniť vyťažené mestské ťahy pomocou inteligentného riadenia križovatiek, ktoré bude v reálnom čase vyhodnocovať aktuálnu intenzitu premávky, zohľadňujúc nielen nákladnú dopravu a MHD, ale aj osobnú dopravu, cyklistov a chodcov. Musí fungovať parkovacia politika na princípe rezidentského a návštevníckeho parkovania podľa určených farebných zón. Kúpa parkovacieho lístka pomocou SMS správy musí byť v dnešnej digitálnej dobe samozrejmosťou a je obrovskou hanbou, že v Žiline to nie je. Treba dobudovať parkovacie miesta s ohľadom na zeleň. Chcem pretaviť do praxe krátkodobé parkovanie zadarmo v miestach, kde to pomôže ľuďom pri návšteve úradov alebo žilinským podnikateľom. Rozvojom bývania prilákať nových obyvateľov vďaka výstavbe nájomných bytov a spraviť zo Žiliny centrum športu, kultúry, spoločenských udalostí. Preto jedným z mojich hlavných bodov je vybudovanie Národného športového centra. Zrealizovať jeden z nevyužitých projektov minulosti, ktorým je akvapark na Solinkách, ktorý chcem prepojiť s lesoparkom a takto vytvoriť nový priestor na oddych a relax, napríklad aj formou piknikových miest. Vytvorím lepšie podmienky pre seniorov na ich sebarealizáciu cez kultúrno-komunitné centrum, ktoré by som vybudoval v kongresovej sále a priľahlých priestoroch na mestskom úrade. Tých vecí je omnoho viac, všetko sú to spojené nádoby a treba na to myslieť už pri kreovaní konkrétnych zámerov. Využiť synergické efekty musí byť pre skúseného manažéra radosťou.











-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-







Národná strana Domov nominovala aj kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva. Z ôsmich volebných obvodov sme v štyroch postavili kandidátov, s ktorými sa delím o svoju víziu o budúcnosti nášho mesta a ktorým rovnako ako mne nie je osud nášho mesta ľahostajný. Je výhodou, ak má primátor na svojej strane aj zastupiteľstvo, ľahšie sa mu potom dosahujú stanovené ciele. Ja za seba môžem povedať, že ak mi ľudia dajú dôveru, tak budem hľadať kompromisy so všetkými poslancami, ktorí prejavia záujem o spoluprácu na rozvoji Žiliny.











O post primátora Žiliny sa okrem Slotu uchádzajú Silvia Bakkery (Republika), Timotej Bernhauser (nezávislý), Peter Cibulka (nezávislý), Peter Fiabáne (nezávislý), Patrik Groma (Hlas-SD, KDH), Ján Rzeszoto (nezávislý), Štefan Zelník (Život-NS) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).