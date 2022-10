P. Slyško: Žilinský kraj roky prešľapuje na mieste, treba to zmeniť

Žilina 20. októbra (TASR) - Riaditeľ spoločnosti v cestovnom ruchu Peter Slyško kandiduje na funkciu predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za stranu Hlas-SD. Žilinský kraj považuje za najkrajší kút Slovenska. Hovorí, že z neho chce urobiť skutočný domov pre jeho obyvateľov, nie iba miesto na mape. Za najväčší kameň úrazu považuje dopravu, zamerať sa chce aj na dostupné zdravotníctvo. Rozhovor s Petrom Slyškom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu ŽSK.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu ŽSK?-







ŽSK roky prešľapuje na mieste a treba to zmeniť. Posledných päť rokov je premárnenou príležitosťou posunúť celý kraj výrazne ďalej. Chcem to zmeniť najmä manažérskym prístupom k riadeniu kraja, s orientáciou na výsledky. Žilinský kraj potrebuje novú energiu, nový začiatok a nádej ľudí na lepšiu budúcnosť.











-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva a negatíva v ňom aktuálne vnímate?-







Žilinský kraj je pre mňa najkrajším kútom Slovenska, potrebujeme však z neho urobiť skutočný domov pre jeho obyvateľov, nie iba miesto na mape. Regióny Liptova, Turca, Kysúc, Považia i Oravy potrebujú pocítiť rovnaký záujem zo strany kraja a budovať v ľuďoch súdržnosť namiesto neustáleho rozdeľovania.











-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-







Ľudia v Žilinskom kraji potrebujú pomoc. Tak, ako všade na Slovensku. Ak zlyháva štát, musí im pomôcť aspoň kraj. A musí im pomôcť skutočnými výsledkami, nie peknými bilbordami či lesklými brožúrami. O dôveru ľudí sa u nás uchádzajú politici, ktorí už šancu ukázať výsledky a ťah na bránu dostali. Predsedníčka ŽSK, mimochodom zakladajúca členka OĽANO, jej podpredseda i dlhoročný primátor Žiliny. Preto im musíme ponúknuť zmenu, novú energiu a nový začiatok.











-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-







Najväčším kameňom úrazu je doprava. Stav ciest je jedna katastrofa, ktorá sa nezlepšuje, ale zhoršuje. Druhou kľúčovou potrebou ľudí v Žilinskom kraji je kvalitné a dostupné zdravotníctvo. Ak nebude v obci detský lekár, rodičia sa jednoducho odsťahujú inam. Ak nebudú v kraji mladí ľudia, nebude sa mať kto starať o ich rodičov a prarodičov. Neschopnosťou riešiť problémy vzniká začarovaný kruh, na konci ktorého je vyľudňovanie regiónov, beznádej a frustrácia. Treťou prioritou je skutočná starostlivosť o seniorov a štvrtou rozvoj cestovného ruchu. Všetky tieto priority však musí sprevádzať zodpovedné a transparentné hospodárenie a podstatne dôraznejšia komunikácia so štátom o potrebách kraja.











-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-







Hlas-SD v regionálnych a komunálnych voľbách ponúka predovšetkým kombináciu nových tvárí a novej energie so skúsenosťou a odbornosťou. Dva a pol roka nám jasne ukázalo, že príchod nepripravených a nekompetentných ľudí k moci má devastačné účinky na celý štát. Naším jasným cieľom je, aby každý kraj, mesto i obec spravovali ľudia, ktorí im dokážu ponúknuť lepšiu budúcnosť. Preto sme v Žilinskom kraji ponúkli ako kandidáta na predsedu novú politickú tvár s manažérskym prístupom a zameraním na výsledky. Zároveň sme ako kandidátov na poslancov postavili mimoriadne skúsený tím úspešných primátorov, starostov a poslancov, ktorí sú zárukou odbornosti a znalosti problémov samosprávy.











Okrem Slyška zabojuje o post predsedu ŽSK deväť kandidátov. Sú nimi Katarína Boková (Slovenské hnutie obrody), František Drozd (ĽSNS), bývalý primátor Žiliny Igor Choma (Smer-SD), súčasná predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS, Šanca, OKS, SaS), podpredseda ŽSK Igor Janckulík (KDH, Dobrá Voľba a Umiernení a SNS), Marián Murín (nezávislý), Andrea Starinská (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Miroslav Urban (Republika) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).