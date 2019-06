P. Vačok: Policajti voči útočníkovi oprávnene použili zbraň

Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici v Bratislave, sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici.

Bratislava 4. júna (TASR) - Počas incidentu na Obchodnej ulici v Bratislave, ktorý sa odohral v piatok (31. 5.), zasahujúci príslušníci polície voči útočníkovi oprávnene použili zbraň. Zbraň však na strane druhej možno použiť len za situácie, ak nie sú ohrozené životy tam prítomných ľudí. Vyslovil v utorok svoj názor pred médiami bývalý dlhoročný vyšetrovateľ a v súčasnosti obhajca v trestných veciach Peter Vačok.



"Vo všeobecnosti musím povedať, že vždy takáto skúsenosť alebo takýto zásah treba posúdiť vo väzbe na paragraf 61 Zákona 171/2003 o Policajnom zbore. Tento paragraf, respektíve toto ustanovenie dáva možnosť použiť zbraň príslušníkom Policajného zboru. V základnej rovine si myslím, že to bolo splnené, pretože páchateľ nereagoval na výzvu a plus bol ozbrojený," povedal Vačok.



"Ale je tu aj odsek 4 tohto zákonného ustanovenia, ktorý jasne hovorí, že zbraň možno použiť len za situácie, ak nie sú ohrozené životy tam prítomných ľudí. A Obchodná ulica, to je veľmi frekventovaná ulica. Treba mať na zreteli to, že v smere streľby, teda letu projektilu, sa môže vyskytnúť osoba, osoby a projektil môže tieto osoby zasiahnuť a aj zasiahol. Treba tiež mať na pamäti, že aj odrazený projektil, čiže z betónu, asfaltu a tak ďalej, môže spôsobiť smrť, takže si myslím, že v prvom rade mali byť chránené životy osôb, ktoré sa tam nachádzali," vyslovil na svoj názor bývalý vyšetrovateľ.



"Celý zákrok preveruje inšpekcia Ministerstva vnútra SR. Musím povedať, že sme na Obchodnej ulici už dlhodobo držali zdvojené hliadky, hlavne v období víkendov," povedala novinárom v utorok po rokovaní vlády ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Doplnila, že podľa jej informácií bola prvá hliadka na mieste do siedmich minút.



Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici v Bratislave, sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici. Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva, kde pobodal príslušníka finančnej správy. Polícia ho následne dostihla na Obchodnej ulici, na výzvy policajtov nereagoval. Na jeho zastavenie použili služobnú zbraň. Polícia tvrdí, že postupovala tak, aby bola zabezpečená ochrana života a zdravia osoby, voči ktorej zasiahla. Pri zásahu poranili nezúčastnenú osobu, 15-ročné dievča.