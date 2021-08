VIDEO: P. Vlhová sa stala najmladšou čestnou občiankou L. Mikuláša

Liptovský Mikuláš 13. augusta (TASR) – Celková víťazka Svetového pohára v alpskom lyžovaní Petra Vlhová sa v piatok stala čestnou občiankou mesta Liptovský Mikuláš. Ocenenie získala za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta. Primátor Ján Blcháč jej ho odovzdal počas podujatia Švábkafest.



Vlhová priniesla fanúšikom na Námestie osloboditeľov ukázať veľký krištáľový glóbus. Zdôraznila, že Liptovský Mikuláš pre ňu vždy bude domovom. Pre médiá povedala, že po zisku glóbusu ju veľmi mrzelo, že ho nemohla ukázať fanúšikom.







"Bohužiaľ, je takýto rok a museli sme sa s tým zmieriť. Bez fanúšikov si to športovec síce užije, ale keď sú tam, je to úplne iné. Dúfam, že tento rok sa to trošku povolí, bude to lepšie a fanúšikovia budú opäť na pretekoch," uviedla slovenská lyžiarka.



Udelenie čestného občianstva pre Vlhovú schválili poslanci liptovskomikulášskeho mestského zastupiteľstva na júnovom rokovaní. Primátor pripomenul, že lyžiarka sa stala najmladšou čestnou občiankou mesta. "Je to osobnosť, ktorá sa vyprofilovala vďaka svojej pracovitosti a podpore rodiny. Som rád, že robí dobré meno mestu," povedal Blcháč.