PAAS pre dve ružinovské lokality posunuli na druhú polovicu septembra

Bratislava 6. septembra (TASR) – Regulácia parkovania v posledných dvoch zónach v bratislavskom Ružinove by sa mala spustiť v druhej polovici septembra. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Ide o časti Košická – Miletičova – Prievozská a lokalitu Ružová dolina. Termín ich zaradenia do Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika, sa už viackrát zmenil.



"Termín spustenia PAAS v posledných dvoch častiach zóny Ružinov - Nivy bol oddialený z dôvodu dlhších procesov súvisiacich s prípravou a schvaľovaním projektu organizácie dopravy," skonštatovala Schmucková.



Zapojenie časti Košická – Miletičova – Prievozská sa pôvodne odhadovalo na jún, na prelome júna a júla sa mala pripojiť lokalita Ružová dolina. Následne sa termín pri oboch zónach zmenil na júl, predchádzať tomu malo vyznačovanie parkovacích miest i ďalšieho dopravného značenia. Následne mesto na webovej stránke www.paas.sk zmenilo termín na druhú polovicu augusta, respektíve začiatok septembra.



Prvými troma lokalitami, kde začal od 10. januára systém platiť, boli Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači.



Od 23. marca je zaradená lokalita Starý Ružinov-východ, od 3. mája lokality Starý Ružinov-západ a zóna 500 bytov. Od 25. mája je systém rozšírený o zónu Hlavná stanica – Blumentál v Starom Meste, v tomto prípade ide o iný čas regulácie, na niektorých uliciach aj o inú výšku hodinového parkovného. Následne sa 15. júna rozšíril PAAS o ďalšiu ružinovskú lokalitu, a to Nivy v časti Svätoplukova – Košická.