Školský rok sa v škôlke v Pači začal napriek nedostatku vody

Pača 5. septembra (TASR) - Nový školský rok sa v pondelok začal aj v materskej škole v obci Pača v okrese Rožňava. Deti do škôlky nastúpili napriek tomu, že v obci od konca júna platí pre nedostatok pitnej vody mimoriadna situácia. Pre TASR to uviedol starosta obce Ladislav Zagiba.



"Deti nastupujú do škôlky, vodu nám naďalej vozia," povedal starosta. Ako dodal, prevádzka materskej školy je zabezpečená vďaka núdzovým dodávkam pitnej vody a pravidelnému dopĺňaniu obecných vodojemov.



Obec Pača vyhlásila mimoriadnu situáciu pre nedostatok vody 28. júna, dôvodom je dlhotrvajúce sucho a nedostatok zrážok. "Už je to rok, čo poriadne nepršalo. Robili sme aj nejaké kontrolné výkopy na prameňoch do hĺbky dvoch metrov. Nebolo tam nič, iba prach, ani len vlhká pôda," skonštatoval starosta.



Mimoriadna situácia pre nedostatok pitnej vody v súčasnosti platí v 11 obciach. Ide o obce Volica v okrese Medzilaborce, Drňa, Chrámec, Sútor v okrese Rimavská Sobota, Pača v okrese Rožňava, Dlhé Stráže a Baldovce v okrese Levoča, Zubák v okrese Púchov, Rudňany, Vojkovce v okrese Spišská Nová Ves a Banská Štiavnica.