Pačanský kopec po minulotýždňovom snežení opäť otvorili

Košice 11. apríla (TASR) - Pačanský kopec je opäť sprejazdnený. V utorok to pre TASR potvrdil hovorca Košického samosprávneho kraja (KSK) Michal Hudák s tým, že na uvedenej ceste II/549 v úseku Krásnohorské Podhradie - Úhorná naďalej platia obmedzenia pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony a dĺžky sedem metrov.



Dopravné obmedzenia pre rekonštrukciu daného úseku s cieľom zabezpečiť jeho celoročnú prevádzku sa začali v júni minulého roka. Práce boli hotové už na prelome rokov, no cesta nebola sprejazdnená. "Správa ciest (SC) KSK si dala vypracovať bezpečnostný audit, ktorý pre zámer celoročnej premávky v predmetnom úseku zhodnotil aktuálny stav a navrhol doplnenie, realizáciu menších úprav, na ktoré už SC KSK má aj vypracovaný projekt," spresnil Hudák s tým, že ide o požiadavky, ktoré sú finančne aj časovo menej náročné ako pôvodné požiadavky príslušných orgánov, ktoré by si vyžadovali ďalšie miliónové investície.



Malo by ísť napríklad o mulčovanie, klčovanie a orez drevín, doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, doplnenie 1,7 kilometra nových zvodidiel a obsyp krajníc. "Zrealizovanie návrhov z bezpečnostného auditu by malo byť zásadným podkladom pre posun v procese našej žiadosti o celoročnú prevádzku predmetného úseku," dodal.



Výdavky na rekonštrukciu uvedeného úseku dosiahli v rámci troch investičných akcií celkovo takmer 2,9 milióna eur. Pribudli tam napríklad zvodidlá či výhybné plochy, na ktorých môžu vozidlá zastaviť pri prejazde protiidúceho auta, keďže na niektorých úsekoch cesta nie je prejazdná obojsmerne.



Úsek na hranici okresov Gelnica a Rožňava bol podľa kraja roky vo veľmi zlom technickom stave. Pre rizikové miesta a ostré zákruty túto cestu v zime pravidelne uzatvárali. Zimná uzávera sa končí v apríli. Pačanský kopec však pre minulotýždňové sneženie dočasne opäť uzavreli.