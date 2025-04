Páchateľ sa ukryl v dome, ktorého obyvatelia začali útočiť na políciu

Kúty 2. apríla (TASR) - Polícia obvinila 37-ročného muža, ktorý sa v utorok (1. 4.) pokúšal ujsť pred zadržaním, z trestných činov výtržníctva a ublíženia na zdraví. Počas úteku sa skryl v dome, ktorého obyvatelia začali útočiť na policajtov a vyhrážať sa im sekerou a vypustením psov. Na miesto boli privolané viaceré policajné hliadky. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Policajti si na ulici všimli muža, na ktorého bol vydaný súhlas na zadržanie. Koncom marca totiž mal mať podľa polície fyzický konflikt s iným mužom, ktorého museli s bodnými poraneniami previezť do nemocnice. Muž sa ihneď, ako zbadal policajné auto, dal na útek do jedného z domov.



„Po vykonaní služobného zákroku a zákonného vstupu do obydlia bolo zistené, že sa osoba v obydlí nenachádza,“ priblížila s tým, že krátko na to sa policajtom muža podarilo zadržať. V zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody až na tri roky. Policajti v súčasnosti spracovávajú podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie.