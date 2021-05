Páchateľov vlámania pomohol odhaliť služobný pes

Drahňov 10. mája (TASR) – Obvineniu z trestného činu porušovania domovej slobody v jednočinnom súbehu s trestným činom krádeže spáchaných formou spolupáchateľstva čelí štvorica mladíkov vo veku 15 až 19 rokov z obce Drahňov v okrese Michalovce, ktorí sa minulý týždeň vlámali do miestneho murovaného domčeka. Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, polícii sa ich podarilo odhaliť vďaka služobnému psovi.



"Podľa doterajšieho vyšetrovania v noci zo stredy na štvrtok (5. - 6. 5.) minulého týždňa sa obvinení mladíci po vzájomnej dohode vlámali do murovaného domčeka, ktorý slúži na odkladanie rôznych vecí," priblížila s tým, že otvor, ktorým sa do budovy dostali, si mali vybúrať kladivom. Z domčeka ukradli rôzne elektrické náradie a kolobežku, ktoré si rozdelili a odniesli domov.



Ako Mésarová doplnila, počas dokumentovania skutku zachytil služobný pes na mieste činu stopu, ktorá policajtov priviedla do jedného z rodinných domov v uvedenej obci. Policajti tam zaistili časť odcudzených vecí a v rovnaký deň zadržali aj ostatných páchateľov. Majiteľka domčeka vyčíslila spôsobenú škodu na 700 eur.



"Za tieto skutky hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na jeden až päť rokov, mladistvým osobám sa trestná sadzba znižuje na polovicu," uzavrela hovorkyňa.