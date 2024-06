Pacient napadol v bratislavskej nemocnici pacienta a zdravotníkov

Bratislava 23. júna (TASR) - Pacient fyzicky útočil v sobotu (22. 6.) podvečer na centrálnom príjme v nemocnici na bratislavských Kramároch krátko potom, čo bol do nej prevezený záchrannou zdravotnou službou. Napadol tam iného pacienta čakajúceho na vyšetrenie a následne sestru a ďalšieho zdravotníka. Obaja zdravotníci utrpeli ľahšie až stredné poranenia tváre a horných končatín. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) o tom informovala na sociálnej sieti.



UNB poukázala na to, že pre zranenia ruky, ktoré napadnutý zdravotník utrpel, bude práceneschopný. Privolaná polícia agresívneho pacienta umiestnila do cely predbežného zadržania. V krátkej dobe bude podľa UNB na neho podané trestné oznámenie.



"Ako lekár som sa s agresívnymi pacientmi stretol už niekoľkokrát, je to vždy veľmi nepríjemné a pochopiteľne nikto z nás nechce takéto situácie pri výkone svojej práce zažívať. Pre mňa osobne je však zarážajúce, ako často prichádza k takýmto agresívnym útokom na zdravotníkov. Zdravotníci nesmú byť vystavovaní verbálnym ani fyzickým útokom," povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer. Ten zároveň žiada spoločnosť o odsúdenie takýchto činov a podporu zdravotníkov. Napadnutým zdravotníkom zaželal skoré uzdravenie.



UNB avizovala, že okrem bezpečnostnej služby plánuje zavádzať aj ďalšie opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť zdravotníkov a eliminujú útoky.