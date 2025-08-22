< sekcia Regióny
Pacient po vážnej nehode na motorke podstúpil unikátny zákrok chrbtice
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Pacient po vážnej nehode na motorke podstúpil na Neurochirurgickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v Nemocnici Ružinov v Bratislave unikátny dvojfázový zákrok chrbtice. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.
Motorkár pri jazde vo vysokej rýchlosti, približne 200 kilometrov za hodinu, na pretekárskom okruhu utrpel závažnú zlomeninu prvého driekového stavca s útlakom nervových štruktúr, po ktorej bol ochrnutý od pása nadol. „V prvej fáze sme pristúpili k fixácii chrbtice pomocou titánovej konštrukcie na stabilizáciu komplexnej zlomeniny a uvoľnili sme utlačené nervové štruktúry dekompresiou,“ ozrejmil vedúci operatér Peter Hudák. Kliská doplnila, že po prvej operácii sa začali objavovať známky zlepšovania funkcie dolných končatín.
Pozitívny vývoj umožnil neurochirurgom pokračovať v liečbe moderným postupom. Ako vysvetlil Hudák, v druhom kroku realizovali miniinvazívny zákrok, pri ktorom odstránili poškodený stavec a obnovili stabilitu chrbtice. „Tento prístup je pre pacienta šetrnejší, umožňuje rýchlejšiu rekonvalescenciu a minimalizuje pooperačné komplikácie. Zároveň umožňuje pre pacienta bezpečnú a skorú rehabilitáciu,“ poznamenal. Podľa prednostu neurochirurgickej kliniky Milana Lišku si komplexnosť výkonu vyžadovala aj spoluprácu kliniky hrudníkovej chirurgie.
Kliská priblížila, že pacient sa aktuálne podrobuje rehabilitácii a jeho neurologické funkcie sa naďalej zlepšujú. „Je schopný pohybu bez pomoci a vďaka rýchlemu zásahu a koordinovanej práci zdravotníkov naprieč odbornosťami dostáva pacient šancu na plnohodnotnejší život aj po ťažkom úraze,“ uzavrela Kliská.
