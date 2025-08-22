Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pacient po vážnej nehode na motorke podstúpil unikátny zákrok chrbtice

Motorkár pri jazde vo vysokej rýchlosti, približne 200 kilometrov za hodinu, na pretekárskom okruhu utrpel závažnú zlomeninu prvého driekového stavca s útlakom nervových štruktúr.

Bratislava 22. augusta (TASR) - Pacient po vážnej nehode na motorke podstúpil na Neurochirurgickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v Nemocnici Ružinov v Bratislave unikátny dvojfázový zákrok chrbtice. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Motorkár pri jazde vo vysokej rýchlosti, približne 200 kilometrov za hodinu, na pretekárskom okruhu utrpel závažnú zlomeninu prvého driekového stavca s útlakom nervových štruktúr, po ktorej bol ochrnutý od pása nadol. „V prvej fáze sme pristúpili k fixácii chrbtice pomocou titánovej konštrukcie na stabilizáciu komplexnej zlomeniny a uvoľnili sme utlačené nervové štruktúry dekompresiou,“ ozrejmil vedúci operatér Peter Hudák. Kliská doplnila, že po prvej operácii sa začali objavovať známky zlepšovania funkcie dolných končatín.

Pozitívny vývoj umožnil neurochirurgom pokračovať v liečbe moderným postupom. Ako vysvetlil Hudák, v druhom kroku realizovali miniinvazívny zákrok, pri ktorom odstránili poškodený stavec a obnovili stabilitu chrbtice. „Tento prístup je pre pacienta šetrnejší, umožňuje rýchlejšiu rekonvalescenciu a minimalizuje pooperačné komplikácie. Zároveň umožňuje pre pacienta bezpečnú a skorú rehabilitáciu,“ poznamenal. Podľa prednostu neurochirurgickej kliniky Milana Lišku si komplexnosť výkonu vyžadovala aj spoluprácu kliniky hrudníkovej chirurgie.

Kliská priblížila, že pacient sa aktuálne podrobuje rehabilitácii a jeho neurologické funkcie sa naďalej zlepšujú. „Je schopný pohybu bez pomoci a vďaka rýchlemu zásahu a koordinovanej práci zdravotníkov naprieč odbornosťami dostáva pacient šancu na plnohodnotnejší život aj po ťažkom úraze,“ uzavrela Kliská.
