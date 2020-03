Pacient s koronavírusom v košickej nemocnici je v stabilizovanom stave

Košice 10. marca (TASR) – Zdravotný stav 26-ročného Košičana, u ktorého potvrdili nákazu novým koronavírusom, je stabilizovaný, s tendenciou k zlepšeniu. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny (KICM) Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Martin Novotný.



„Je to mladý muž, ktorý nemá žiadne ďalšie koinfekcie alebo komorbidity, takže u neho nepredpokladám nejaký ťažký priechod. Aj podľa východiskových informácií, ktoré mám, to vyzerá vcelku sľubne,“ uviedol s tým, že pacient je izolovaný a po návrate z Francúzska nešiel do práce a ani sa nezúčastňoval spoločenských podujatí. Podľa neho ide o úzky okruh ľudí, s ktorými bol v kontakte a tí sú v domácej karanténe.







Na klinike v súvislosti s podozrením na nákazu novým koronavírusom vyšetrili celkovo 77 ľudí, z toho hospitalizovali do 20 z nich. „Zatiaľ máme pre týchto pacientov vyhradené jedno poschodie, kde je 12 izieb vrátane dvoch JIS lôžok. Prvé poschodie stále funguje na bežné diagnózy, ktoré na klinike máme. Tie lôžka sa snažíme redukovať čo najviac,“ povedal. V prípade potreby podľa Novotného vedia priamo na klinike zabezpečiť 26 jednolôžkových izieb. Kapacita na týchto izbách predstavuje dokopy 50 lôžok. Preventívne majú pripravený aj plán reprofilizácie lôžok - zjednodušujú prevádzku na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UNLP. Nemocnica informovala, že v súčasnosti má dostatok respirátorov, rukavíc a osobných ochranných pracovných pomôcok na zvládnutie situácie.







Pre nápor sa podľa jeho slov čakacia doba na výsledky odobraných vzoriek s podozrením na nákazu novým koronavírusom predlžuje zo 48 hodín na tri až štyri dni. Aj z toho dôvodu pracujú na vlastnej metodike a diagnostike ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje. Vzorky chce UNLP vyšetrovať prostredníctvom svojho ústavu lekárskej mikrobiológie a klinickej mikrobiológie. Aktuálne sú v testovacej prevádzke. „Vzorky posielame duálne do Bratislavy aj do Košíc, aby sme si potvrdili, že naša metodika je správna. Podľa prvotných informácií nám to vychádza úplne rovnako ako v Bratislave, vrátane nášho pozitívneho pacienta. Musíme si v podstate dozásobiť ďalšie sety. Prevádzka oddelenia a prioritizácia týchto vyšetrení a odberov sa ešte musí riešiť,“ uviedol s tým, že funkčná metodika by mohla byť zavedená do praxe do jedného týždňa. Otázkou podľa neho zostáva, pre aké množstvo nemocníc a lekárov ju budú vedieť poskytovať.







Novotný dodal, že v najbližších dňoch sa má zaviesť aj realizovanie odberov v súvislosti s podozrením nákazy novým koronavírusom v domácich podmienkach. Určené majú byť pre pacientov, ktorí pociťujú ľahšie problémy. Odbery majú zabezpečovať epidemiológovia po ich kontaktovaní a následnom vyhodnotení.



Nemocnica apeluje, aby ľudia nezatajovali cestovateľskú anamnézu a namiesto osobnej návštevy KICM či telefonovania na kliniku využívali infolinku regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Množstvo telefonátov na KCIM podľa Novotného výrazne sťažuje pracovné podmienky. Pripomenul, že ľudia s pozitívnou cestovateľskou anamnézou majú byť po dobu 14 dní v domácej karanténe.



Pre Košice slúži infolinka na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach – 0918 389 841. Podľa posúdenia epidemiológa je na tejto linke pacientovi odporúčaný postup.