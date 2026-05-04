Pacienti a zamestnanci mammacentra si otestovali správnu hygienu rúk
Autor TASR
Banská Bystrica 4. mája (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk pripravilo banskobystrické Mammacentrum sv. Agáty interaktívnu akciu pre pacientov i zamestnancov. Cieľom bolo upozorniť na význam správnej hygieny rúk ako jedného z najúčinnejších spôsobov prevencie šírenia infekcií. TASR o tom v pondelok informovala manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková.
Pri vstupe do mammacentra mali návštevníci možnosť otestovať si techniku dezinfekciu rúk pomocou UV lampy, ktorá ukázala, či si ich umyli dôkladne. V prípade nedostatkov bola priamo na mieste k dispozícii nemocničná epidemiologička, ktorá účastníkom vysvetlila správny postup a upozornila na najčastejšie chyby pri hygiene rúk. Do aktivity sa zapojili desiatky pacientov i zamestnancov.
„Hygiena rúk patrí medzi najjednoduchšie, no zároveň najúčinnejšie opatrenia v prevencii prenosu infekcií. Aj malé nedostatky v technike umývania môžu výrazne znížiť jeho účinnosť, preto považujeme osvetu a praktický nácvik za mimoriadne dôležité,“ vysvetlila nemocničná hygienička Jana Krokošová.
