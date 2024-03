Pacienti a zamestnanci UNB, NÚSCH a NOÚ môžu voliť priamo v nemocnici

Bratislava 21. marca (TASR) - Zamestnanci aj pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Národnom onkologickom ústave (NOÚ) budú môcť odovzdať hlas v sobotných (23. 3.) prezidentských voľbách priamo v nemocnici. Pre TASR to potvrdili hovorkyne zariadení. Pripomínajú, že podmienkou je mať trvalý pobyt v okrsku, v ktorom sa nachádza nemocnica, alebo hlasovací preukaz.



UNB podľa jej hovorkyne Evy Kliskej eviduje niekoľko žiadostí o hlasovanie v nemocnici. "Pacienti a zamestnanci UNB budú môcť vo vyhradenom čase voliť priamo do prenosnej volebnej urny. Podmienkou na účasť vo voľbách je hlasovací preukaz, ktorý si môžu občania vybaviť v mieste svojho trvalého bydliska, alebo trvalý pobyt na území okrsku," uviedla.



Rovnako bude možné voliť aj v NÚSCH, ktorý podľa hovorkyne Sone Valášikovej aktuálne zisťuje záujem o hlasovanie. "Pacienti i slúžiaci personál v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb budú môcť voliť kandidátov na prezidenta SR, ak disponujú hlasovacím preukazom. NÚSCH k tomu zabezpečí všetko potrebné," ozrejmila.



Záujem o voľby priamo v nemocnici v týchto dňoch preveruje aj NOÚ. "Priamo v Národnom onkologickom ústave môžu voliť pacienti a službukonajúci zamestnanci s trvalým pobytom vo volebnom okrsku č. 24 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ako aj voliči (službukonajúci zamestnanci alebo pacienti) s trvalým pobytom v iných volebných okrskoch s vydaným hlasovacím/voličským preukazom," ozrejmila hovorkyňa ústavu Patrícia Kubicová.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024.



Voliči môžu požiadať svoju obec o hlasovací preukaz, ak nebudú v deň volieb v mieste svojho trvalého bydliska. Pre prvé kolo sa dá vybaviť preukaz už len osobne, najneskôr 22. marca. Pre druhé kolo sa dá o preukaz požiadať cez e-mail do 14. marca a osobne najneskôr 5. apríla.