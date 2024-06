Pacienti a zamestnanci UNB, NÚSCH a NOÚ môžu voliť priamo v nemocnici

Bratislava 7. júna (TASR) - Zamestnanci aj pacienti Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Národného onkologického ústavu (NOÚ) budú môcť v eurovoľbách voliť priamo v nemocnici. Musia mať buď trvalý pobyt v okrsku, kde sa nachádza zdravotnícke zariadenie, alebo hlasovací preukaz. Vyplýva to z vyjadrení nemocníc pre TASR.



"V sobotu (8. 6.) bude pacientom a zamestnancom UNB umožnené voliť priamo do prenosnej volebnej urny. V prípade záujmu voliť musia pacienti aj zamestnanci informovať personál oddelenia alebo kliniky, ktorý má kontakty na členov volebnej komisie príslušného okrsku a vedia ich o tomto upovedomiť," priblížila pre TASR hovorkyňa UNB Eva Kliská.



Aj v NÚSCH bude možné voliť priamo v budove. "Nemocnica k tomu zabezpečí všetko potrebné. V sobotu príde mobilná volebná komisia s urnou. V týchto dňoch zisťujeme záujem o hlasovanie priamo v NÚSCH. Zopár žiadostí už evidujeme," ozrejmila pre TASR hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.



Rovnako aj pacienti a zamestnanci NOÚ budú môcť odovzdať svoj hlas do eurovolieb v priestoroch zdravotníckeho zariadenia. "Zoznam pacientov a zamestnancov, ktorí majú záujem voliť do prenosnej volebnej schránky, sa nahlási službukonajúcemu vrátnikovi, ktorý bude kontaktovať volebnú komisiu pre volebný okrsok číslo 24," dodala hovorkyňa NOÚ Patrícia Kubicová.