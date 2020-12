Pacienti s COVID-19 v Prešove sa počas Vianoc spoja s blízkymi

Prešov 17. decembra (TASR) – Pacienti s ochorením COVID-19 hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove sa počas Vianoc spoja so svojimi blízkymi. Súkromná spoločnosť im umožnila skontaktovať sa s nimi prostredníctvom internetu. Obdobie pred sviatkami im spríjemnili aj študenti a zamestnanci dvoch prešovských škôl - Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) na Sládkovičovej ulici a SZŠ sv. Bazila Veľkého, ktorí im darovali darčeky.



"Veríme, že to budú prvé a posledné Vianoce s COVID-19. Rozmýšľali sme nad tým, ako našim pacientom spríjemniť Vianoce, a keďže k týmto sviatkom patria darčeky, oslovili sme pedagógov stredných zdravotníckych škôl v Prešove, ktorí sa spoločne so študentmi inšpirovali projektom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a vyrobili pre našich pacientov desiatky darčekov," povedala primárka oddelenia infektológie Nataša Špiláková.



Ako doplnila vedúca sestra oddelenia Jana Macková, na Vianoce by mali byť rodiny spolu, aspoň prostredníctvom videohovorov. Avšak v geriatrickom pavilóne, kde je COVID jednotka umiestnená, nie je wifi sieť, oslovili preto súkromnú spoločnosť, ktorá im túto službu zabezpečí vrátane dvoch tabletov.



SZŠ na Sládkovičovej ulici podľa jej riaditeľky Evy Novotnej od roku 2004 organizuje Vianočnú burzu, ktorej výťažok ide ľuďom v hmotnej núdzi alebo rôznym organizáciám. Tento rok pre pandémiu museli podujatie vynechať.



"Študenti i pedagógovia sa inšpirovali výzvou Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a spoločne sme nabalili viac ako 100 darčekov, ktoré darujeme pacientom s ochorením COVID-19, ktorí budú počas Vianoc hospitalizovaní v prešovskej nemocnici. Je nám ľúto, že nebudú môcť prežiť Vianoce v domácom prostredí, ale na nemocničnom lôžku. Verím, že v čase Štedrého večera, keď budú rozbaľovať darček, ich to prenesie do domáceho prostredia a budú podvedome vnímať to, že sú medzi svojimi, aj keď takto na diaľku," povedala Novotná.



Darčeky dostanú pacienti aj od študentov a zamestnancov SZŠ sv. Bazila Veľkého.



Ako uviedla hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková, FNsP J. A. Reimana má pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených celkovo 149 lôžok. V stredu (16. 12.) bola ich obsadenosť lôžok na úrovni približne 50 percent (75 pacientov). Z toho boli šiesti pacienti na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny s podporou umelej pľúcnej ventilácie.