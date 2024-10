Do detskej nemocnice v Banskej Bystrici sa cez most ľudia už nedostanú

Banská Bystrica 11. októbra (TASR) - V areáli Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici začal v stredu (9. 10.) zhotoviteľ stavby novej nemocnice s búracími prácami na určených objektoch. Väčšina z nich sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, a preto už od nedele (13. 10.) bude zrušený frekventovaný prístup cez most od schodov zo zastávky MHD. Informovala o tom v piatok detská nemocnica na sociálnej sieti.



Ako uviedla, náhradné trasy postupne predstaví na svojom facebookovom profile aj prostredníctvom videí, ktoré malým pacientom a ich rodičom ukážu, ako sa k nim po novom dostanú.



Prístup po uzavretí mosta nahradí trasa cez budovu polikliniky Rooseveltovej nemocnice. Tento vstup je možné využívať len počas pracovných dní v čase od 6.00 do 18.00 h. Trasa je od príchodu do vstupnej haly polikliniky značená fialovou farbou, ktorej sa treba držať. Na dlhý čas to bude jediný prístup do detskej nemocnice na mínus prvom poschodí.