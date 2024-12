Pacienti v bratislavských nemocniciach si vychutnajú štedrú večeru

Bratislava 24. decembra (TASR) - Hospitalizovaní pacienti v bratislavských nemocniciach si vychutnajú tradičnú štedrú večeru. Sviatočné menu bude podávané aj slúžiacemu personálu. Nemocnice tiež počas sviatkov zabezpečia duchovné služby, v nemocničných kaplnkách sa budú konať sväté omše pre pacientov a ich blízkych.



V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) je pre pacientov a personál pripravený zemiakový šalát, vyprážané rybie filé a balíček v zložení oplátky, medu, čerstvého ovocia a vianočného pečiva. Ako spresnila hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková, pacientom s tráviacimi ťažkosťami bude servírovaná zemiaková kaša, pečené rybie filé, kompót a balíček.



Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB) zabezpečí pre pacientov, ktorí nepodliehajú žiadnym stravovacím obmedzeniam, štedrovečerné jedlo v podobe ryby a zemiakového šalátu. "Mnohí pacienti majú predpísanú diétu a z tohto dôvodu im nie je možné servírovať tradičné vianočné jedlo," upozornila hovorkyňa UNB Eva Kliská.



Pre pacientov Národného onkologického ústavu (NOÚ) je nachystaná kapustnica, vyprážaná ryba, zemiakový šalát a zákusok. Pre tých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje diétu, pripravil ústav kyslú zemiakovú polievku, pečenú rybu a zemiakové pyré. "Všetci pacienti zároveň dostanú ovocie a oplátky s medom. Počas nasledujúcich sviatočných dní nebude na stole chýbať pečené kura, klasický rezeň či koláče," dodala hovorkyňa NOÚ Patrícia Kubicová.



Priblížila, že NOÚ v snahe umožniť čo najväčšiemu počtu pacientov stráviť Vianoce v kruhu rodiny zorganizoval prepustenie väčšiny z nich domov už 20. decembra. "V nemocnici zostane približne 100 pacientov, čo predstavuje menej ako polovicu našej bežnej kapacity," podotkla Kubicová. V NOÚ od 15. mája predĺžili aj návštevné hodiny, a to z dvoch na štyri hodiny denne. Rodiny budú môcť pacientov navštíviť cez týždeň od 15.00 h do 19.00 h. Cez víkendy a počas sviatkov už od 14.00 h.



V NÚSCH sú návštevné hodiny štandardne od 15.00 h do 17.00 h, no ako vysvetľuje Valášiková, počas vianočných sviatkov je možné prísť za pacientmi aj mimo návštevných hodín. Spresnila tiež, že bohoslužby sa v kaplnke NÚSCH budú konať dňa 25. decembra, 1. januára a 6. januára o 9.00 h.