Pacienti v krompašskej nemocnici dostanú nové postele

Krompachy 7. októbra (TASR) – Na štyri oddelenia krompašskej nemocnice pribudnú nové postele. Prvým oddelením, kam poputujú, je gynekologicko-pôrodnícke. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK, do ktorej nemocnica patrí, Martina Pavliková.



"Toto oddelenie bude kompletne vybavené polohovateľnými posteľami, a to po ukončení prebiehajúcej rekonštrukcie. Celkovo 36 postelí už čaká na otvorenie zrekonštruovaných priestorov," uviedol konateľ spoločnosti Miroslav Kraus.



Ako dodal, štyri elektricky polohovateľné postele so silnejšou výstužou, tzv. bariatrické postele, ktoré sú určené pre pacientov s nadváhou, budú rozdelené medzi chirurgické a interné oddelenie. Desať mechanicky ovládaných lôžok je určených pre detské oddelenie.



Hovorkyňa skupiny zdôraznila, že nové postele sú dobrou správou nielen pre pacientov, ale aj pre personál. Práca s nimi je podľa nej jednoduchšia a praktickejšia.