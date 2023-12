Pacienti v nemocniciach v Bratislave si pochutnajú na vianočnej večeri

Bratislava 24. decembra (TASR) - Bratislavské nemocnice pripravili pre pacientov na Štedrý deň vianočnú večeru. V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), Národnom onkologickom ústave (NOÚ) a Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) sa bude podávať ryba a zemiakový šalát. Pre ľudí s diétou je pripravená ľahšia alternatíva.



Sviatky v UNB prebiehajú podľa slov hovorkyne Evy Kliskej v bežnom režime. Na Štedrý deň servírujú rybu a zemiakový šalát. Zabezpečené sú aj bohoslužby. "Zvyčajne sa snažíme v prípade, ak to zdravotný stav pacientovi dovoľuje a usúdi to aj ošetrujúci lekár, prepustiť čo najviac pacientov, ktorí chcú tráviť tento čas doma v kruhu svojich blízkych," doplnila pre TASR Kliská.



V NOÚ sú počas Vianoc hospitalizovaní iba pacienti, ktorých zdravotný stav si to akútne vyžaduje. "Ide najmä o pacientov po vážnych operáciách a o pacientov s pokročilým onkologickým ochorením," priblížila pre TASR hovorkyňa ústavu Patrícia Kubicová. Na Štedrý deň im pripravia kyslú zemiakovú polievku, pečenú rybu a zemiakové pyré. Dostanú aj ovocie a oplátky s medom. "Aj počas sviatkov bude v nemocnici k dispozícii nemocničná kaplnka," dodala hovorkyňa.



Vianočným sviatkom je prispôsobený aj režim v NÚSCH. Detských pacientov obdarovali sladkými balíčkami a hračkami. Hospitalizovaným budú v rámci štedrej večere servírovať zemiakový šalát a vyprážané rybie filé. Dostanú aj balíček s oplátkou, medom, čerstvým ovocím a vianočným pečivom. "Pre pacientov sú pripravené bohoslužby v kaplnke v NÚSCH počas vianočných sviatkov a na Nový rok," povedala pre TASR hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková.