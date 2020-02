Pacienti v Rooseveltovej nemocnici môžu voliť od 10.00 h do 12.00 h

Banská Bystrica 28. februára (TASR) - Pacienti hospitalizovaní v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici budú môcť svoj hlas v sobotu (29. 2.) v parlamentných voľbách odovzdať v čase od 10.00 h do 12.00 h v monobloku B2 v miestnosti s číslom dverí 1070 na 10. poschodí. Informuje o tom nemocnica na sociálnej sieti.



"V tomto čase bude pacientom umožnené voliť v spomínanej miestnosti alebo do prenosnej urny pri ich lôžku. Pacienti v starom nemocničnom areáli, kde je oddelenie infektológie a psychiatrická klinika, majú možnosť hlasovať len do prenosnej volebnej urny," uvádza nemocnica.



Ako zdôrazňuje, v prípade záujmu voliť je potrebné informovať personál oddelenia, ktorý má kontakty na členov okrskovej komisie a môže ich privolať.



Podmienkou na účasť vo voľbách je hlasovací preukaz, ktorý si pacienti mohli vybaviť v mieste svojho trvalého bydliska, prípadne trvalý pobyt na území okrsku.



"Volebná miestnosť na Univerzite Mateja Bela, volebný okrsok č. 1, zabezpečuje voľby do prenosnej schránky pre voličov s hlasovacími preukazmi v Rooseveltovej nemocnici a v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica. Volebná miestnosť na Základnej škole Trieda SNP 20, okrsok č. 7, zasa zabezpečuje voľby do prenosnej schránky pre voličov s hlasovacími preukazmi v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a v tzv. 'starej nemocnici', kde je infekčné oddelenie a psychiatria," dopĺňa hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.