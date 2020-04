Pacienti vo Svidníku sa môžu s príbuznými spojiť cez videohovor

Svidník 30. apríla (TASR) – Pacienti, ktorí sú hospitalizovaní vo svidníckej nemocnici, sa môžu spájať so svojimi rodinami cez videohovory. Z dôvodu pandémie nového koronavírusu sú odlúčení od svojich rodín a najmä starší ľudia podľa komunikačnej špecialistky siete Svet zdravia (SZ) Jana Fedáková nevideli svojich blízkych už dlho.



"Pre pandémiu nového koronavírusu sme v marci museli zakázať návštevy. Pacienti tak ostali odlúčení a so svojimi rodinami sa mnohí nevideli už týždne. To sme sa rozhodli zmeniť," vysvetlil generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.



V spolupráci s telekomunikačným operátorom začali v nemocniciach poskytovať pacientom možnosť uskutočniť s ich rodinou a blízkymi videohovor. Tablet môžu pacienti využiť kedykoľvek. Starším pacientom pri hovore asistuje sestra alebo iný zdravotník.



"V mnohých prípadoch je to pre rodiny jediná možnosť, ako sa porozprávať so starkými, tieto technické možnosti totiž sami nemajú," dodal Dvorový.



Videohovory uskutočňujú nemocnice siete Svet zdravia okrem tej svidníckej aj v Trebišove, Michalovciach, Rožňave, Topoľčanoch, Spišskej Novej Vsi a Dunajskej Strede.