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Pacientka v B. Bystrici dostala pečeň a obličku od jedného darcu
Trpela zriedkavým genetickým ochorením, pri ktorom sa v orgánoch vytvárajú početné cysty.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. júna (TASR) - V transplantačnom centre Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici vykonali historicky prvú kombinovanú transplantáciu pečene a obličky od jedného darcu počas jednej operácie. Náročný výkon absolvovala 45-ročná pacientka s geneticky podmieneným polycystickým ochorením oboch orgánov. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Pacientka netrpela len postupným zlyhávaním pečene a obličiek. Orgány boli natoľko zväčšené, že ju výrazne obmedzovali v každodennom živote. Vznikol takzvaný útlakový syndróm, pri ktorom už samotná veľkosť orgánov spôsobuje vážne zdravotné problémy,“ vysvetlil prednosta kliniky transplantačnej chirurgie Július Janek, ktorý ženu operoval.
Trpela zriedkavým genetickým ochorením, pri ktorom sa v orgánoch vytvárajú početné cysty. Tie postupne rastú, zväčšujú objem orgánov a spôsobujú ich zlyhávanie a útlak okolitých orgánov. Postihnutá pečeň pacientky vážila po vyoperovaní 18 kilogramov. Počas približne päťhodinovej operácie lekári najskôr odstránili poškodenú pečeň a jednu z obličiek, aby vytvorili priestor na nové orgány.
„Kombinovaná transplantácia pečene a obličky patrí medzi najkomplexnejšie výkony transplantačnej chirurgie a vykonáva sa len u malej skupiny pacientov, ktorí súčasne potrebujú transplantáciu oboch orgánov,“ doplnil primár kliniky transplantačnej chirurgie Igor Slobodník.
Pacientka čakala na tento výkon približne dva a pol roka. V čase zaradenia na čakaciu listinu už bola podľa nefrológov tesne pred potrebou dialýzy. „Podarilo sa nám transplantovať oba orgány v ideálnom čase, keď ešte dialýzu nepotrebovala. Z nefrologického hľadiska to bol pre ňu najlepší možný scenár,“ dodala nefrologička z internej kliniky Martina Konkoľová.
„Pacientka netrpela len postupným zlyhávaním pečene a obličiek. Orgány boli natoľko zväčšené, že ju výrazne obmedzovali v každodennom živote. Vznikol takzvaný útlakový syndróm, pri ktorom už samotná veľkosť orgánov spôsobuje vážne zdravotné problémy,“ vysvetlil prednosta kliniky transplantačnej chirurgie Július Janek, ktorý ženu operoval.
Trpela zriedkavým genetickým ochorením, pri ktorom sa v orgánoch vytvárajú početné cysty. Tie postupne rastú, zväčšujú objem orgánov a spôsobujú ich zlyhávanie a útlak okolitých orgánov. Postihnutá pečeň pacientky vážila po vyoperovaní 18 kilogramov. Počas približne päťhodinovej operácie lekári najskôr odstránili poškodenú pečeň a jednu z obličiek, aby vytvorili priestor na nové orgány.
„Kombinovaná transplantácia pečene a obličky patrí medzi najkomplexnejšie výkony transplantačnej chirurgie a vykonáva sa len u malej skupiny pacientov, ktorí súčasne potrebujú transplantáciu oboch orgánov,“ doplnil primár kliniky transplantačnej chirurgie Igor Slobodník.
Pacientka čakala na tento výkon približne dva a pol roka. V čase zaradenia na čakaciu listinu už bola podľa nefrológov tesne pred potrebou dialýzy. „Podarilo sa nám transplantovať oba orgány v ideálnom čase, keď ešte dialýzu nepotrebovala. Z nefrologického hľadiska to bol pre ňu najlepší možný scenár,“ dodala nefrologička z internej kliniky Martina Konkoľová.