Pacientka z bojnickej nemocnice nemá nový koronavírus

Bojnice 17. marca (TASR) - Výsledky pacientky podozrivej na COVID-19, pre ktorú skončili desiatky zdravotníkov z bojnickej nemocnice v preventívnej karanténe, sú negatívne. Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach o tom v utorok informovala na svojej stránke na sociálnej sieti.



Utorkom sa tak končí i karanténa zdravotníckeho personálu. Ten na preventívnu karanténu nastúpil v pondelok (16. 3.), išlo celkovo o 41 zamestnancov - lekárov, sestry a sanitárov.



Pacientka, ktorá od začiatku marca viackrát navštívila bojnickú nemocnicu, cez uplynulý víkend priznala, že sa stretávala so svojou dcérou pracujúcou v Rakúsku.



NsP Prievidza spolu s dobrovoľníkmi z civilnej ochrany tiež pri vstupe do areálu postavili stan, ten slúži ako filtračná zóna pre pacientov.