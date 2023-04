Pacientom v Zlatých Moravciach spríjemňuje pobyt terapeutický pes

Zlaté Moravce 6. apríla (TASR) - Pacientom zlatomoravskej nemocnice pomáha znášať pobyt na oddelení dlhodobo chorých špeciálny canisterapeutický pes. Ako informovala nemocnica, zlatá retríverka Viva bude chodiť na návštevy v zdravotníckom zariadení pravidelne.



Podľa riaditeľky nemocnice Niny Horniakovej je primárnym cieľom dostať pacientov do psychosociálnej pohody. "Tá prispieva k liečbe a zlepšeniu ich zdravotného stavu. Pozitívne emočné vibrácie môžu priaznivo ovplyvniť všetky ostatné biologické systémy u pacientov. Sme radi, že sa nám podarilo zrealizovať stretnutie našich pacientov s touto milou sučkou a jej majiteľkou a psovodom Katarínou Obžerovou," povedala Horniaková.



Vivu si už podľa jej slov obľúbili pacienti i zdravotníci. "Boli aj takí, ktorí svoj strach zo psíka neprekonali, no väčšine pacientov priniesla Viva výbornú náladu, pocity šťastia a pokoja. Sučka bude v závislosti od okolností navštevovať nemocnicu pravidelne raz týždenne. Veríme, že vďaka pozitívnej energii a dobrým vibráciám Vivy sa naši pacienti budú cítiť lepšie. To možno priaznivo ovplyvní ich ostatné biologické procesy počas rekonvalescencie," dodala Horniaková.