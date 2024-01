Pacientov v nemocnici vo Zvolene pomáha liečiť dvojica retrieverov

Zvolen 23. januára (TASR) - Pacientov vo zvolenskej nemocnici pomáha liečiť dvojica zlatých retrieverov. V rámci canisterapie spoločne s Miroslavom Sujom navštevujú pacientov na viacerých oddeleniach. TASR o tom informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Canisterapia je forma liečby a terapie, ktorá využíva interakciu medzi ľuďmi a vycvičenými psami. Jej hlavným cieľom je za pomoci zvieraťa rozvíjať a udržiavať u pacientov schopnosť komunikovať a sústrediť sa. Zlepšiť má aj ich duševnú pohodu a pokúsiť sa vymaniť ich z každodennej rutiny, ktorú v nemocnici zažívajú. "Je dobré, keď ten istý psík navštevuje jedno zariadenie. Dôverne tak pozná priestory a cíti sa komfortne. Amir a Mateo už presne vedia, kam majú ísť, kde sú izby a čo sa od nich očakáva," objasnil canisterapeut Suja.



Do nemocnice chodia viackrát do týždňa. Navštevujú neurologické, interné i nadštandardné oddelenie. Súčasťou sú aj dom ošetrovateľskej starostlivosti, detské oddelenie a onkologická ambulancia. Psy sú podľa hovorkyne pred každou návštevou nemocnice vykúpané a vyčesané. "Keď mieria na onkologickú ambulanciu a stacionár, sú aj dezinfikované. Samozrejmosťou sú aj pravidelné veterinárne kontroly," spresnila. Čas, ktorý pes strávi pri každom pacientovi, je individuálny. Niekedy zviera pomáha iba svojou prítomnosťou, tým, že si k človeku sadne či ľahne. "Sú pacienti, ktorí sa pri pohľade na psíky rozplačú, iní si ich pýtajú rovno do postele. Spomínam si na deti, ktorých reakcie boli úžasné," spomenul Suja, ktorý s nemocnicou spolupracuje od októbra 2022.



Canisterapia sa uplatňuje hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nie sú účinné alebo ich nemožno použiť. Tím tvoria psovod a jeho pes, pričom pes musí byť náležite vycvičený a psovod musí mať odborné vedomosti z canisterapie a psychológie.