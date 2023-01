Pacientska onkologická poradňa v Nitre dostane vynovené priestory

Nitra 19. januára (TASR) - Pacientska onkologická poradňa, ktorá sídli v nitrianskej fakultnej nemocnici, dostane vynovené priestory. Zmodernizovaná kancelária bude pacientom slúžiť od budúceho týždňa.



Rekonštrukciu poradne zastrešila nezisková organizácia Rotary Club Nitra, ktorá zariadenie a vymaľovanie priestorov sponzorovala. "Táto poradňa ponúka onkologickým pacientom pomoc, ktorú im nemôžu poskytnúť lekári. Rozhodli sme sa podporiť ju tým, že im pomáhame vybaviť kanceláriu, v ktorej prijímajú pacientov. Týmto spôsobom sa snažíme vylepšiť prostredie, v ktorom sa pacienti stretávajú a kde im pomáhajú riešiť ich životnú situáciu," uviedla prezidentka neziskovej organizácie Dana Peškovičová.



Výška finančnej pomoci na nábytok a ďalšiu modernizáciu priestorov je približne 3000 eur. "Ale to je len jedna forma pomoci. My s poradňou spolupracujeme už dlhšie a viacerými spôsobmi. Snažíme sa pre pacientov pripraviť napríklad aj rôzne kultúrne aktivity, aby ten čas, ktorý na onkológii musia stráviť, bol pre nich čo najpríjemnejší," doplnila Peškovičová.



Onkologické pacientske poradne fungujú okrem Nitry aj v Bratislave, v Trnave, v Košiciach a v Prešove. Služby onkologickým pacientom v nich poskytujú ľudia, ktorí sa sami liečia na onkologické ochorenia. "Fungujeme na princípe, že pacient pacientovi rozumie najlepšie. Môžu k nám prísť ľudia z lôžkových oddelení a aj tí, ktorí na onkológiu dochádzajú. Neprichádzajú k nám so zdravotnými problémami, ale skôr s ľudskými potrebami, so žiadosťou o radu, o psychickú podporu. Môžu k nám chodiť aj vyliečení pacienti a prichádzajú aj rodinní príslušníci. Pretože ten pacient často nemá odvahu alebo silu o svojom probléme rozprávať. Takže často potrebujú poradiť rodinní príslušníci, aby vedeli, ako sa k nemu majú správať, ako sa s ním rozprávať," vysvetlila pracovníčka nitrianskeho poradenského centra Zuzana Sviteková, ktorá je sama onkologickou pacientkou.



Ako dodala, vynovené priestory centra pomôžu výrazne skvalitniť služby pre onkologických pacientov. "Predsa len sme na nie dobrom a príjemnom oddelení. Preto je veľmi dobré, že budeme môcť s pacientmi, ktorí potrebujú pomoc a povzbudenie, komunikovať v pekných nových priestoroch," skonštatovala Sviteková.