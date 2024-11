Pacientska poradňa v Prešove pomohla za dva roky 308 pacientom

Prešov 29. novembra (TASR) - Pacientska organizácia Nie rakovine v Prešove oslavuje v sobotu (30. 11.) druhé narodeniny. Za dva roky svojej činnosti v priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove poskytla poradenstvo a podporu 308 pacientom a ich blízkym - medzi nimi bolo 112 mužov a 196 žien. TASR o tom informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.



Pacientska poradňa Nie rakovine je bezpečným miestom, kde onkologickí pacienti a ich rodinní príslušníci môžu nájsť oporu, rady a pochopenie od tých, ktorí si touto cestou sami prešli. "Je to miesto, kde sa môžu otvoriť, porozprávať a nájsť úľavu. Sú témy, ktoré pacient nechce alebo nemôže prebrať ani so svojimi najbližšími. My, poradkyne, sme jednými z nich - vieme, ako sa cítia, a sme tu, aby sme im pomohli," hovorí jedna z poradkýň, Štefánia.



Poradkyne, ktoré pacientom poskytujú svoju podporu, čerpajú silu z vlastných skúseností. Pre každú z nich je práca v poradni hlbokým osobným záväzkom. "Niekedy, keď počúvam príbehy pacientov, myslím si, že to, čo som ja zažila, je nič oproti tomu, čo prežívajú oni. Ale vždy si na konci utrieme slzy, usmejeme sa a odchádzame s dobrým pocitom, že sme im aspoň trošku pomohli," dopĺňa ďalšia z poradkýň, Terézia.



Mnoho pacientov a ich príbuzných sa podľa nich obáva navštíviť poradňu - či už zo strachu alebo kvôli predsudkom. Poradkyne ich povzbudzujú, aby urobili prvý krok, prišli a vyrozprávali sa.



"Sme vďačné primárke oddelenia klinickej onkológie Jaroslave Leškovej, psychologičke Vierke Mikulovej a celému tímu nemocnice. Bez ich podpory by sme nemohli pomáhať. Obrovské poďakovanie patrí OZ Nie rakovine za to, že môžeme robiť túto nádhernú prácu. Ďakujem mojim dievčatám, ktoré sú úžasné," hovorí zakladateľka pacientskej poradne v Prešove Janka Hižnayová.



Poradňa sa nachádza v onkologicko - hematologickom pavilóne nemocnice.