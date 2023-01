Pri Kremnici padlo auto do 25 metrov hlbokej rokliny, vodič neprežil

Kremnické Bane 13. januára (TASR) – Na ceste I/65 v obci Kremnické Bane došlo vo štvrtok (12. 1.) večer k tragickej dopravnej nehode. Vodič osobného vozidla neprežil pád do hlbokej rokliny. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Vodič osobného auta zišiel z doposiaľ presne neznámych príčin mimo cesty do asi 25-metrovej rokliny, kde zostalo vozidlo prevrátené," priblížila polícia. Zraneniam, ktoré vodič pri nehode utrpel, na mieste podľahol.



Ako TASR informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, vodič bol po páde do rokliny zakliesnený vo vozidle. Posádka záchrannej zdravotnej služby musela v jeho prípade skonštatovať smrť.